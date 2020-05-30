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30.05.2020 08:05
Рубрика: В мире

Цукерберг объяснил нежелание Facebook удалять запись Трампа

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цукерберг объяснил, почему Facebook не удалил запись Трампа. Президент США сообщил о намерении отправить в Миннеаполис бойцов нацгвардии, если мэр города не возьмет под контроль ситуацию с беспорядками на территории.

Фото: AP Photo/Matt Rourke
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"Наша позиция такова, что мы должны позволить как можно больше самовыражения, если только это не вызовет непосредственной угрозы, вреда или опасности, которую можно выразить в ясных политических терминах. Данная запись - предупреждение о действиях государства, о которых люди должны знать", - со ссылкой на главу компании Facebook пишет РИА Новости.

Ранее Twitter пометил сообщение Трампа, как нарушающее правила компании о героизации насилия. Прочитать информацию пользователи могли только кликнув на сообщение администрации сайта.

Разъясняя политику своей компании, Цукерберг напомнил, что его соцсеть не пользуется предупреждениями перед записями, поскольку их просто удаляют вне зависимости от того, являются они новостью или нет.

В мире США Общество СМИ и соцсети

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