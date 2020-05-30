Доктор Мясников назвал способ избежать повторения коронавируса в России

Доктор Александр Мясников рассказал о том, как избежать новой вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в России. Несмотря на то, что эпидемия в стране "выдыхается", эксперт считает важным сохранить ограничительные меры и соблюдать социальную дистанцию.

"Если в понедельник выпустить всех разом, то каждый понимает, чем это закончится. Никакие маски в этом случае не помогут. Нам надо спешить, не торопясь", - со ссылкой на медика пишет РИА Новости.

Сейчас важно постепенно вернуться к привычному ритму жизни, а главное - научиться противостоять коронавирусу. На случай повторных волн у населения уже будет иммунитет, а у медиков опыт практических действий по лечению данной болезни.