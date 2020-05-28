Какие правила профилактики коронавируса придется соблюдать до конца года

Новости

В детсадах Подмосковья вдвое увеличат количество дежурных групп 19:39
Служба судебных приставов продолжает составлять списки невыездных 19:31
В Подмосковье открывают МФЦ и строительные магазины 19:28
Исследование: В карантин люди сэкономили на одежде, косметике и транспорте 19:17
Андрей Воробьев: С понедельника в Подмосковье открываются парки 19:16
Собянин рассказал, когда в Москве откроют салоны красоты и фитнес-центры 19:11
Собянин: Проход на Красную площадь в день парада Победы ограничат 18:54
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности 18:49
Определена оптимальная для развития коронавируса температура 18:48
Автовладельцам Москвы разрешили не надевать маски 18:47
СК показал кадры следственных действий по делу о реабилитации нацизма 18:43
СМИ: Чемпионат Англии возобновится 17 июня 18:37
Стартовал снятый в самоизоляции сериал "Маленькая комната" 18:37
В Сочи похитили редчайшую рукопись Пушкина стоимостью в 75 млн рублей 18:34
Костюм Бэтмена Роберта Паттинсона показали при дневном свете 18:33
В Петербурге разрешат ходить по улице без масок и перчаток 18:26
Прогулки в Москве будут планироваться по прописке 18:23
Космонавт-испытатель Олег Артемьев призвал серьезно относиться к COVID-19 18:19
Создатель "Банд Лондона" приступил к работе над боевиком 18:19
Собянин: В Москве от COVID-19 умирает в разы меньше, чем в других городах 18:12
В Краснодаре подготовлен проект реконструкции кинотеатра "Аврора" 18:10
Столичные магазины будут регулировать количество покупателей 18:09
СК настаивает на домашнем аресте мужчины, учинившего дебош в самолете 18:06
Резервный коронавирусный госпиталь развернули в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе 18:06
В Нижегородской области возбудили дело о фейках про вакцинацию 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
"РГ" покажет круглый стол на тему: "Политика санкций в эпоху COVID-19"
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
28.05.2020 18:30
Рубрика: Общество

Ближе двух не приближаться

Какие правила профилактики коронавируса придется соблюдать до конца года
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8169)
"Российская газета" публикует санитарно-эпидемиологические правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, которые накануне подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова и которые теперь будут действовать до конца года.
Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ольга Игнатова

Что они предписывают? Прежде всего не расслабляться и не забывать про меры личной гигиены и профилактики. Нужно по-прежнему держать социальную дистанцию в полтора-два метра, носить маски и перчатки в общественных местах. Постоянно мыть и дезинфицировать руки.

До конца года власти оставляют за собой право в случае ухудшения эпидемиологической ситуации вернуться к мерам социальной разобщенности. Это значит, что могут вводиться ограничения по работе торговых предприятий, кафе и ресторанов, отменяться массовые и культурные мероприятия. Даже после ожидаемой близкой отмены основных ограничений возможен повторный перевод работников на удаленный режим.

Если после ослабления ограничений ухудшится эпидемиологическая обстановка, то они снова вернутся

С работодателей не снимается ответственность заботиться о здоровье сотрудников. Во всех рабочих помещениях на предприятиях и в организациях должна регулярно проводиться дезинфекция, сотрудникам должны измерять температуру.

Все прибывающие из неблагополучных по коронавирусу мест по-прежнему на две недели будут изолироваться на дому или в обсерваторах с установлением медицинского наблюдения.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Минтранс дал рекомендации по санитарной безопасности для автотранспорта

В правилах объясняется, как проводится лабораторная диагностика и регистрация случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Например, тесты прежде всего делают лицам с симптомами инфекционных заболеваний, прибывшим в Россию, а также контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией, медицинским работникам, пациентам с внебольничной пневмонией и людям, проживающим в соцорганизациях (интернатах, пансионатах, лагерях).

Что грозит, если люди и представители бизнеса будут нарушать предписания? В Роспотребнадзоре "РГ" сообщили, что санитарно-эпидемиологические правила обязательны для исполнения.

"Это обобщение накопленного опыта в сфере профилактики распространения инфекции. В документе много понятийного аппарата, формулировок и терминов, которых раньше в правовом поле не было. Конечно, содержащиеся в документе отдельные предписания обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами. Все остальное - рекомендации. Например, как проводить дезинфекцию", - считает заслуженный юрист России, член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев.

Фото: Александр Корольков/РГ
Власти Москвы обнародовали карту прогулок

Но чтобы применять к нарушителям санкции, все-таки должны быть подзаконные акты, указывает Соловьев. Как поясняет юрист, нельзя сбрасывать со счетов и указы региональных руководителей, к компетенции которых отнесено определение режима ограничений, работы предприятий, транспорта и сферы услуг.

"В Москве до 14 июня сохранен режим самоизоляции с некоторыми послаблениями в части прогулок. Действует масочный режим. И если люди будут нарушать, их могут оштрафовать", - поясняет юрист. Если говорить про социальную дистанцию, то тут люди все-таки должны сами о себе заботиться. А компании и работодатели могут "налететь" на штрафы и проверки, если из-за несоблюдения санитарных предписаний внутри коллектива возникнет очаг инфекции и массовое заражение. "Виновника даже могут привлечь к уголовной ответственности", - добавил Соловьев.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19 Комментарии к документам

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Столичные магазины будут регулировать количество покупателей
Роспотребнадзор и Минкульт подготовили рекомендации для кинотеатров
Кабмин завершает подготовку общенационального плана восстановления экономики
За сутки в России подтвержден 8371 случай COVID-19 в 85 субъектах
"Академик Черский" вышел из технического центра "Северного потока-2"
ЕГЭ-2020: что нужно знать о пробном экзамене
По каким правилам будут работать детские лагеря