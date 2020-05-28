Какие правила профилактики коронавируса придется соблюдать до конца года

"Российская газета" публикует санитарно-эпидемиологические правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, которые накануне подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова и которые теперь будут действовать до конца года.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ольга Игнатова

Что они предписывают? Прежде всего не расслабляться и не забывать про меры личной гигиены и профилактики. Нужно по-прежнему держать социальную дистанцию в полтора-два метра, носить маски и перчатки в общественных местах. Постоянно мыть и дезинфицировать руки.

До конца года власти оставляют за собой право в случае ухудшения эпидемиологической ситуации вернуться к мерам социальной разобщенности. Это значит, что могут вводиться ограничения по работе торговых предприятий, кафе и ресторанов, отменяться массовые и культурные мероприятия. Даже после ожидаемой близкой отмены основных ограничений возможен повторный перевод работников на удаленный режим.

Если после ослабления ограничений ухудшится эпидемиологическая обстановка, то они снова вернутся

С работодателей не снимается ответственность заботиться о здоровье сотрудников. Во всех рабочих помещениях на предприятиях и в организациях должна регулярно проводиться дезинфекция, сотрудникам должны измерять температуру.

Все прибывающие из неблагополучных по коронавирусу мест по-прежнему на две недели будут изолироваться на дому или в обсерваторах с установлением медицинского наблюдения.

В правилах объясняется, как проводится лабораторная диагностика и регистрация случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Например, тесты прежде всего делают лицам с симптомами инфекционных заболеваний, прибывшим в Россию, а также контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией, медицинским работникам, пациентам с внебольничной пневмонией и людям, проживающим в соцорганизациях (интернатах, пансионатах, лагерях).

Что грозит, если люди и представители бизнеса будут нарушать предписания? В Роспотребнадзоре "РГ" сообщили, что санитарно-эпидемиологические правила обязательны для исполнения.

"Это обобщение накопленного опыта в сфере профилактики распространения инфекции. В документе много понятийного аппарата, формулировок и терминов, которых раньше в правовом поле не было. Конечно, содержащиеся в документе отдельные предписания обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами. Все остальное - рекомендации. Например, как проводить дезинфекцию", - считает заслуженный юрист России, член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев.

Но чтобы применять к нарушителям санкции, все-таки должны быть подзаконные акты, указывает Соловьев. Как поясняет юрист, нельзя сбрасывать со счетов и указы региональных руководителей, к компетенции которых отнесено определение режима ограничений, работы предприятий, транспорта и сферы услуг.

"В Москве до 14 июня сохранен режим самоизоляции с некоторыми послаблениями в части прогулок. Действует масочный режим. И если люди будут нарушать, их могут оштрафовать", - поясняет юрист. Если говорить про социальную дистанцию, то тут люди все-таки должны сами о себе заботиться. А компании и работодатели могут "налететь" на штрафы и проверки, если из-за несоблюдения санитарных предписаний внутри коллектива возникнет очаг инфекции и массовое заражение. "Виновника даже могут привлечь к уголовной ответственности", - добавил Соловьев.