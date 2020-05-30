Указ главы Республики Марий Эл от 29 мая 2020 года № 111 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г, № 27032020020011, 30 марта 2020 г, № 30032020020012, 3 апреля 2020 г, № 03042020020013, 15 апреля 2020 г, № 15042020020016, 16 апреля 2020 г, № 16042020020017, 20 апреля 2020 г, № 20042020020018, 29 апреля 2020 г, № 29042020020021, 8 мая 2020 г, № 08052020020023) следующее изменение:

Указ изложить в следующей редакции:

"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Ввести до 21 июня 2020 г. включительно на территории Республики Марий Эл режим повышенной готовности.

2. Установить, что на территории Республики Марий Эл до 21 июня 2020 г. включительно не допускается проведение публичных, спортивных, физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Данное ограничение не распространяется на правоотношения, связанные с подготовкой и проведением:

выборов и референдумов в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, в том числе мероприятий по выдвижению кандидатов избирательными объединениями или в порядке самовыдвижения и последующему сбору подписей в поддержку кандидатов, за исключением агитационных мероприятий с очным присутствием граждан;

торжественного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне;

при этом указанные мероприятия должны быть проведены в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Временно приостановить до 21 июня 2020 г. включительно деятельность находящихся на территории Республики Марий Эл организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации), за исключением следующих организаций:

1) государственные органы;

2) непрерывно действующие организации, организации, работающие на оборудовании, предназначенном для непрерывного технологического процесса;

3) медицинские и аптечные организации;

4) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

5) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

6) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

7) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

8) иные организации, определенные решением Правительства Республики Марий Эл исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Марий Эл.

4. Временно приостановить до 21 июня 2020 г. включительно:

а) осуществление органами исполнительной власти Республики Марий Эл бронирования мест, приема и размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках;

б) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 г. № 710-р проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Марий Эл на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2019 г. № 432.

5. Обязать до 21 июня 2020 г. включительно:

а) граждан, прибывших с территорий иностранных государств, а также граждан, прибывших из субъектов Российской Федерации:

сообщать на горячую линию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Марий Эл по номеру телефона: (8362) 69-02-63 о своем возвращении в Российскую Федерацию с территорий иностранных государств, прибытии в Республику Марий Эл из других субъектов Российской Федерации, месте, датах пребывания на указанных территориях, свои данные и контактную информацию;

обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Марий Эл с территорий иностранных государств или из других субъектов Российской Федерации;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

б) граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте "а" настоящего пункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на 14 календарных дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей;

в) граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, соблюдать режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах (данное ограничение не распространяется на руководителей и работников (служащих) организаций и государственных органов, чье нахождение на рабочем (служебном) месте является критически важным для обеспечения их функционирования, при наличии справки работодателя по форме согласно приложению № 2 к настоящему Указу);

г) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования (явки) в контрольно-надзорные органы, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, органы следствия, прокуратуры, иные правоохранительные органы, суды, в том числе по их повестке (требованию).

Данное ограничение не распространяется (за исключением граждан, указанных в подпунктах "а", "б" и "в" настоящего пункта) при обязательном соблюдении требований, указанных в подпункте "д" настоящего пункта, в случаях:

следования в пределах населенного пункта, в котором осуществляется проживание (пребывание), к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 1 000 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров (ограничение по количеству и требование о социальном дистанцировании не распространяется на членов семьи, проживающих вместе);

прогулок не более 2 человек вместе, исключая посещение мест массового пребывания детей (ограничение по количеству и требование о социальном дистанцировании не распространяется на членов семьи, проживающих вместе);

посещения религиозных организаций (осуществляющих деятельность с соблюдением требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

следования к земельному участку для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд;

передвижения по территории Республики Марий Эл, если это связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл, при наличии справки работодателя по форме согласно приложению № 2 к настоящему Указу;

д) граждан находиться в общественных местах с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), а также соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественном транспорте (социальное дистанцирование не применяется в случае оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси);

е) государственные органы, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), а также обязательную обработку дезинфицирующими средствами рук граждан (в том числе работников и посетителей) и ежечасную санитарную обработку непосредственно контактирующих поверхностей.

6. Рекомендовать религиозным организациям, служителям и религиозному персоналу указанных религиозных организаций:

совершать богослужения в храмах площадью не более 400 кв. метров с участием граждан при условии ограничения численности находящихся внутри храма (не более 1 человека на 4 кв. метра), в храмах площадью более 400 кв. метров при численности находящихся внутри храма до 100 человек;

ограничить участие в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях лиц с высоким риском течения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (лиц старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом);

обеспечить ношение защитных масок лицами, посещающими религиозные организации;

обеспечить использование защитных масок священнослужителями во время таинства (исповеди);

организовать соблюдение мер социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между людьми) в помещениях и на территории религиозной организации с осуществлением соответствующей разметки;

обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемического режима (регулярное проветривание помещений, использование устройств обеззараживания воздуха, антисептическая обработка рук при входе, регулярная дезинфекция киотов и предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных обрядов);

проводить разъяснительную работу с населением о реализуемых в религиозных организациях в целях защиты жизни и здоровья граждан санитарно-эпидемиологических мерах.

7. Обязать работодателей, чья деятельность в соответствии с пунктом 3 настоящего Указа временно не приостановлена (не ограничена) на территории Республики Марий Эл:

а) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

б) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

в) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 5 настоящего Указа (перевести с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск), а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

8. Установить, что наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в период до 21 июня 2020 г. включительно у граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 5 настоящего Указа, а также граждан, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, не учитывается при предоставлении Министерством социального развития Республики Марий Эл государственной услуги "Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг".

9. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл:

а) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в подпунктах "а", "б" и "в" пункта 5 настоящего Указа, а также граждан, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

б) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами и пациентам старше 60 лет, обеспечив усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

в) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, к отбору биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

г) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл (по согласованию) обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с медицинскими показаниями;

д) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с подпунктами "а", "б" и "в" пункта 5 настоящего Указа, а также гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

е) обеспечить размещение информационных материалов о временном приостановлении проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, предусмотренных подпунктом "б" пункта 4 настоящего Указа, в средствах массовой информации.

10. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл обеспечить совместно с перевозчиками вручение гражданам, указанным в подпункте "а" пункта 5 настоящего Указа, соответствующих уведомлений о необходимости соблюдения такими гражданами обязательств (ограничений), установленных настоящим Указом.

11. Министерству образования и науки Республики Марий Эл:

совместно с главами администраций городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл организовать реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессиональных образовательных программ и дополнительных образовательных программ до 31 мая 2020 г. в дистанционной форме, определив численность и режим работы педагогических и иных работников; с 1 июня 2020 г. организовать работу государственных и муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

обеспечить функционирование государственных организаций Республики Марий Эл для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также государственных профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл в части, необходимой для обеспечения проживания и питания в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проживания иных лиц, имеющих соответствующее право;

приостановить проведение проверок, проводимых в соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 20 июня 2016 г. № 287 "Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений Республики Марий Эл и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Марий Эл".

12. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл, органам местного самоуправления в Республике Марий Эл, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, обеспечить в указанных образовательных организациях работу дежурных групп с соблюдением санитарного режима.

13. Главам администраций городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений в Республике Марий Эл организовать:

а) работу по выявлению фактов нарушений настоящего Указа, включая образование рабочих групп, определение ответственных должностных лиц администраций городских округов, муниципальных районов и сельских поселений в Республике Марий Эл, а также оперативную передачу сведений об установленных фактах нарушений органам исполнительной власти Республики Марий Эл, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с их компетенцией;

б) сбор информации о гражданах, прибывших из субъектов Российской Федерации в муниципальное образование, и ежедневное направление указанной информации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл и Министерство внутренних дел по Республике Марий Эл;

в) вручение гражданам, прибывшим из субъектов Российской Федерации, соответствующих уведомлений о необходимости соблюдения такими гражданами обязательств (ограничений), установленных настоящим Указом.

14. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Марий Эл под моим руководством перевести в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

15. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

16. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







