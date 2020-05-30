НАСА: Запуск корабля Crew Dragon к МКС могут перенести на июнь

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) пока не могут сказать точно, состоится ли запланированный на 30 мая запуск новейшего корабля Crew Dragon, который должен доставить на Международную космическую станцию астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкена.

"Решения по погоде сейчас нет", - написал в Twitter глава американского космического агентства Джим Брайденстайн. Он отметил, что данный вопрос будет решаться в субботу утром. В случае, если не удастся запустить корабль 30 мая, это попробуют сделать позже. Резервные дни - 2 и 3 июня.

Напомним, ракета-носитель Falcon-9 должна была вывести Crew Dragon на орбиту в минувшую среду, 27 мая. Но запуск аппарата был отложен за 17 минут до старта. Причиной стали погодные условия в районе мыса Канаверал (штат Флорида).

Ранее в НАСА подчеркивали, что принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon очень хорошо показал себя в рамках огневых испытаний. Кроме того, в марте его отправляли на орбиту без людей.