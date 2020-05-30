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30.05.2020 05:17
Рубрика: В мире

Разведка США обнародовала документы по экс-советнику Трампа Флинну

Американская разведка обнародовала документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну. В открытый доступ они пока не выложены, но будут переданы для ознакомления в конгресс, сообщил телеканал Fox News.

"Документы касаются разговоров Флинна с российским послом в конце 2016 года. Тогда эту должность занимал Сергей Кисляк. Перехваченные разведкой беседы привели к предположениям о "сговоре" Трампа с Россией, которые затем не подтвердились в ходе двухлетнего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера", - со ссылкой на главу американской разведки пишет РИА Новости.

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Согласно документам, Флинн и Кисляк обсуждали в декабре 2016 года заинтересованность двух стран в стабильности ситуации на Ближнем Востоке. Флинн был советником Трампа по национальной безопасности в январе-феврале 2017 года и ушел в отставку на фоне скандала с утечками разговоров с Кисляком, которые организовали американские спецслужбы.

На суде Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР об этих разговорах. Впоследствии он отказался от своего признания, а минюст США попросил прекратить дело против Флинна, но суд не согласился и продолжает разбирательство.

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