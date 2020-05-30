НАК показал уничтожение боевиков в Ингушетии на видео

Информационный центр Национального антитеррористического комитета обнародовал видео спецоперации в Ингушетии.

На кадрах показан оцепленный спецназом дом. Боевикам, засевшим в нем, предлагают сложить оружие и сдаться. Однако они открывают огонь по силовикам. Ответным огнем двое бандитов были уничтожены. После перестрелки дом загорелся, показано, как к нему едет пожарная машина, а правоохранители в это время готовят робота для обследования постройки.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Информцентре НАК, в субботу во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в Ингушетии органами безопасности была получена информация о нахождении в одной из хозяйственных построек на окраине города Сунжи группы вооруженных бандитов. Для недопущения совершения ими терактов и для обеспечения безопасности граждан начальник республиканского УФСБ России принял решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима.

Как отметили в НАК, на месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. Осмотр места происшествия продолжается.

По имеющимся данным, нейтрализованные бандиты, личность которых установлена, намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики. Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.