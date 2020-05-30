Трамп похвалил охрану за защиту Белого дома от манифестантов

Президент Дональд Трамп поблагодарил агентов Секретной службы США за разгон демонстрантов, которые протестовали против убийства темнокожего американца в Миннеаполисе.

"Отлично сработали сотрудники Секретной службы США. Я был внутри, видел каждое их движение и не смог бы чувствовать себя в большей безопасности", - отметил Трамп в Twitter. По словам президента, агенты быстро и жестко набрасывались на манифестантов, которые, по их мнению, переходили границу. Он также выразил недовольство мэром Вашингтона Мюриэл Боузер, не отдавшей распоряжение разогнать толпу.

По свидетельствам очевидцев, Секретной службе противостояли порядка сотни протестующих. Они забрасывали охрану файерами и пустыми бутылками. Одна из них легко ранила одного из сотрудников, пишет газета The Washington Examiner.

При этом уровень противостояния был настолько высоким, что охранникам не удавалось задержать активистов. В конечном итоге, против людей был применен слезоточивый газ. Это вызвало еще больший ажиотаж на месте происшествия. Демонстранты удалось также разрушить заграждения перед комплексом Белого дома. Тревогу сняли лишь после того, как обстановка успокоилась.

Напомним, в США четвертые сутки проходят массовые выступления, спровоцированные смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в Миннеаполисе во время жесткого задержания белым полицейским Дереком Шовином. Власти проводят расследование инцидента. Шовин обвиняется в непредумышленном убийстве.