Новости

Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок 23:57
Посольство направило в госдеп ноту из-за инцидента с журналистом РФ 22:46
Медведев рассказал о перспективах цифрового голосования на выборах 22:23
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина 22:16
Трамп анонсировал признание движения "Антифа" террористами 21:26
Попова сообщила о связи COVID-19 со свертываемостью крови 21:01
В Британии разрешили проведение скачек без зрителей 21:00
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС 20:48
Жителям Подмосковья разрешили посещать храмы 19:43
Британцы выразили желание стать учителями после карантина 19:22
В Новороссийске проверят информацию о жестоком избиении женщины 19:17
Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным полетом Crew Dragon 19:13
В КБР избрали меру пресечения адвокатам, подравшимся с полицейскими 18:53
Эксперимент по имитации полета на Луну перенесен на 2021 год 18:43
Российский фильм "Аванпост" откроет японский прокат после эпидемии 18:12
На Ставрополье запустили мобильное приложение для туристов 18:07
Чуть доработанные Lada Granta и Kalina. Чего ждать от подержанных Datsun 18:00
В Питтсбурге вандалы испортили скульптуру великого хоккеиста Марио Лемье 17:49
Crew Dragon успешно пристыковался к МКС 17:28
Площадь перед Нотр-Дам открылась для посетителей 17:20
"Роскосмос" допустил полеты космонавтов к МКС на кораблях Илона Маска 17:09
В Сочи постояльцев обсерватора задержали за распитие алкоголя 17:05
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи 17:00
Пушков: Трамп прав в своей оценке "большой семерки" 16:41
В МИД назвали жестокостью распыление полицией США спрея в лицо журналисту РФ 16:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Законы июня прибавят россиянам денег и сократят их расходы
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
1 июня - видеоконференция о поправках в закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
31.05.2020 22:46
Рубрика: В мире

Посольство направило в госдеп ноту из-за инцидента с журналистом РФ

В госдепартамент США была направлена нота протеста по поводу инцидента с журналистом РИА Новости. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, чьи слова приводятся на странице посольства РФ в Facebook.

Фото: REUTERS/Eric Miller
Полицейские Миннесоты без повода арестовали журналиста CNN

Напомним, в воскресенье, несмотря на необходимую маркировку на одежде и предъявления пресс-карты, полиция в Миннеаполисе распылила перечный спрей в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву.

"По данному возмутительному факту в госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах", - сказал Анатолий Антонов.

Он добавил, что посольство будет добиваться учета этого инцидента правозащитными организациями, осуществляющими мониторинг нарушений прав работников СМИ в США.

Ранее в МИД РФ назвали случившееся проявлением необоснованной жестокости и выразили обеспокоенность участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими протестных акций в США.

В мире США Власть Работа власти Внешняя политика

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин и иностранные гости посмотрят Парад Победы с трибуны
Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
В МИД назвали жестокостью распыление полицией США спрея в лицо журналисту РФ
Косачев оценил заявление Трампа о намерении пригласить Россию на саммит G7
МИД разъяснил суть Договора по открытому небу, из которого вышли США
Каким будет пляжный отдых в Европе из-за пандемии