Посольство направило в госдеп ноту из-за инцидента с журналистом РФ

В госдепартамент США была направлена нота протеста по поводу инцидента с журналистом РИА Новости. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, чьи слова приводятся на странице посольства РФ в Facebook.

Напомним, в воскресенье, несмотря на необходимую маркировку на одежде и предъявления пресс-карты, полиция в Миннеаполисе распылила перечный спрей в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву.

"По данному возмутительному факту в госдепартамент направлена нота протеста. Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах", - сказал Анатолий Антонов.

Он добавил, что посольство будет добиваться учета этого инцидента правозащитными организациями, осуществляющими мониторинг нарушений прав работников СМИ в США.

Ранее в МИД РФ назвали случившееся проявлением необоснованной жестокости и выразили обеспокоенность участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими протестных акций в США.