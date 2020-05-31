Указ губернатора города Севастополя от 28 мая 2020 года № 44-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом Методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 от 08.05.2020 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19" в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Запретить до 15.06.2020:

- проведение на территории города Севастополя спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий;

- курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах, в том числе доставку кальянов на дом;

- посещение лесов, музеев-заповедников, природных парков;

осуществление медицинскими работниками деятельности в медицинских организациях по совместительству либо по гражданско-правовым договорам в иных медицинских организациях, за исключением специалистов, привлекаемых для оказания медицинской помощи при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-2019;

- привлечение руководителями медицинских организаций медицинских работников для работы на условиях совместительства, за исключением специалистов, привлекаемых для оказания медицинской помощи при лечении новой коронавирусной инфекции COVID-2019;

- проведение плановой вакцинации взрослого населения, а также подчищающей иммунизации детского населения против полиомиелита.".

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Приостановить:

с 17.03.2020 по 15.06.2020 работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания;

с 26.03.2020 по 15.06.2020 выезды организованных и неорганизованных групп детей из города Севастополя для участия в спортивных, культурно-массовых мероприятиях, олимпиадах, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций;

с 26.03.2020 по 15.06.2020 деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

с 26.03.2020 по 15.06.2020 деятельность бассейнов, аквапарков с массовым пребыванием людей;

с 28.03.2020 по 15.06.2020:

- работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением оказания услуг, предоставляемых с 01.06.2020 на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах), и обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов;

- работу СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги;

с 28.03.2020 по 14.06.2020 прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, гостевых домах, оздоровительных детских лагерях, в иных средствах размещения, за исключением случаев, связанных со служебными командировками или служебными поездками, а также использования указанных средств размещения в качестве обсерваторов. Размещение лиц, прибывших в служебную командировку или поездку, осуществляется при условии письменного разрешения на размещение, выданного ситуационным центром по реализации мер профилактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), созданным согласно распоряжению Губернатора города Севастополя от 22.03.2020 № 55-РГ, с учетом выполнения такими лицами требований, установленных Указом Губернатора города Севастополя от 13.04.2020 № 30-УГ "О введении дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019";

с 22.04.2020 по 15.06.2020 проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Севастополе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 27.12.2019 № 715-ПП, за исключением:

1) отдельных категорий работников:

- деятельность которых связана с:

производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;

воспитанием и обучением детей;

коммунальным и бытовым обслуживанием населения;

работами на высоте;

занятостью на рабочих местах с классами условий труда 3.3 и 3.4, установленными по результатам проведения специальной оценки условий труда;

- обязательные медицинские осмотры которых предусмотрены частью 3 статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) медицинского освидетельствования (осмотра) граждан, подлежащих призыву на военную службу, по направлениям военных комиссариатов.".

1.3. Абзацы первый, второй пункта 32 исключить.

1.4. Пункт 34 после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

"с 01.06.2020 деятельность:

туристических агентств и туроператоров;

по оказанию услуг организациями общественного питания, предоставляемых на свежем воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах), за исключением услуг по проведению массовых мероприятий (банкетов и т.п.);

фитнес-центров и иных объектов физической культуры и спорта, включая деятельность по организации спортивной подготовки на объектах спорта, тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд, работу профессиональных спортивных клубов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку;

по организации и проведению профессиональными спортивными лигами профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта без привлечения зрителей и по отдельному регламенту;

частных образовательных организаций;

школ подготовки водителей автотранспортных средств;

по оказанию услуг по перевозке пассажиров на маломерных, прогулочных и иных судах, а также аренду таких судов в экскурсионных, личных и иных целях;

организаций, расположенных в центре "Мой бизнес", а также работу центра "Мой бизнес";

организаций в области архитектуры и инженерно-технического проектирования технических испытаний, исследований и анализа;

организаций, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, оказывающих юридические услуги, услуги в области права и бухгалтерского учета, услуги по проведению финансового аудита, трудоустройства и подбора персонала;

организаций, осуществляющих страховую, рекламную деятельность; организаций в сфере издательской деятельности и фотографии.".

1.5. Пункт 41 дополнить словами "при необходимости их выезда за границы административно-территориальных единиц города Севастополя".

1.6. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5. Обязать граждан, находившихся за пределами Российской Федерации, на территории других субъектов Российской Федерации и прибывших на территорию города Севастополя:".

1.7. Пункт 5.3 дополнить словами "или под медицинским наблюдением в условиях обсерватора".

1.8. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Обязать граждан, находившихся за пределами Российской Федерации и прибывших на территорию города Севастополя, помимо мер, предусмотренных пунктом 5 настоящего Указа, обеспечить изоляцию на срок 14 дней под медицинским наблюдением в условиях обсерватора.

Обязать граждан, прибывших на территорию города Севастополя из других субъектов Российской Федерации (за исключением граждан, зарегистрированных по месту проживания (пребывания) в Республике Крым), помимо мер, предусмотренных пунктом 5 настоящего Указа, обеспечить изоляцию по месту проживания (пребывания), при отсутствии такой возможности - в условиях обсерватора, до получения результатов исследования методом полимеразной цепной реакции на диагностику COVID-2019, предусмотренного подпунктом 3 пункта 6 Указа Губернатора города Севастополя от 13.04.2020 № 30-УГ "О введении дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019".".

1.9. Пункт 71 изложить в следующей редакции:

"71. Рекомендовать гражданам:

- воздержаться от поездок за пределы территории города Севастополя, в том числе в целях туризма и отдыха;

- желающим произвести государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке перенести ее на более поздний срок или ограничить количество участников мероприятия до 10 человек, включая сотрудников ЗАГС.".

1.10. Абзац первый пункта 72 дополнить словами "до 15.06.2020 включительно.".

1.11. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев







