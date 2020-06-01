АвтоВАЗ снова повысил цены на Chevrolet Niva

В апреле российский автопроизводитель увеличил цены на весь модельный ряд, включая входящий в его состав Chevrolet Niva. В прошлом месяце цена на внедорожник снова была увеличена.

В мае, как сообщает сайт Лада.онлайн, "Шнива" подорожала на 1-1.3%, или на 9 000 рублей. Так, Chevrolet Niva в базовой комплектации SL стоит 686 000 рублей вместо прежних 677 тысяч, цена на внедорожник в самой дорогой версии исполнения LEM Camouflage теперь составляет 870 000 рублей.

Niva оснащается 80-сильным бензиновым двигателем 1.7 литра, 5-скоростной МКП и системой полного привода с 2-ступенчатой "раздаткой".

Напомним, Chevrolet Niva стала частью модельного ряда в конце 2019 года, когда АвтоВАЗ выкупил у американского концерна General Motors долю в совместном предприятии "Джи Эм-АвтоВАЗ", причём по бросовой цене.

Предполагается, что в этом году Chevrolet Niva пройдёт рестайлинг, в ходе которого внедорожник получит шильдик Lada.