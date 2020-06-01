Новая Hyundai Sonata получила удлиненную версию

В Китае в середине лета стартуют продажи Hyundai Sonata.

Модель была адаптирована под запросы рынка, один из них - увеличенная длина колёсной базы: +50 мм по сравнению с европейской версией. Кроме того, новинка получила другой дизайн интерьера.

Внешность новинки для китайского рынка несильно отличается от домашней спецификации модели, но также имеет версию "под спорт" с воздухозаборниками в переднем бампере и другим оформлением диффузора.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

В салоне отличий больше. На китайской версии Sonata дисплей информационно-развлекательного комплекса объединён с приборной панелью под единым козырьком, на нашей, напомним, они расположены отдельно. Китайская Sonata также получила полностью сенсорный блок управления климат-системой и пересмотренный центральный тоннель.

У Hyundai Sonata бензиновые двигатели объёмом 1.5 и 2.0 литра мощностью 170 и 240 л.с. Первый агрегатируется 7-ступенчатым "роботом", более мощный вариант - 8-диапазонным "автоматом".

Продажи Hyundai Sonata в Китае стартуют в июле. В России модель можно купить с конца прошлого года. Цена на автомобиль в настоящее время начинается от 1 534 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что "длинную" версию получит и Kia Optima нового поколения .

Фото: Пресс-служба Hyundai.