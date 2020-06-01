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01.06.2020 07:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Свыше 3,5 тысячи пляжей в России примут этим летом отдыхающих

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Этим летом в России могут открыться более 3,5 тысячи пляжей, большинство из которых находятся в Краснодарском крае и в Крыму. В прошлом году отдыхающих принимали 3,78 тысячи пляжных территорий, рассказали в пресс-службе МЧС. Перед началом купального сезона сотрудники ГИМС обязательно проверяют готовность таких мест к безопасному отдыху.

Фото: Владимир Аносов
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"Самые частые нарушения связаны с отсутствием обозначения зон заплыва и спасательного оборудования на пляже, водолазной очистки дна в зоне купания. Инспекторы также проверяют наличие на пляжах стендов с информацией о правилах поведения и купания, данными о температуре воды, схемой с указанием опасных мест и глубин", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Традиционно, в большинстве регионов России купальный сезон начинался с первым днем лета, но в этом году из-за пандемии коронавируса привычные сроки сдвинулись. В зависимости от эпидситуации на местах, руководство каждого региона определит свои даты открытия пляжей.

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