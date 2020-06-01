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01.06.2020 10:22
Рубрика: Экономика

В России разработают стратегию развития сельского туризма

Текст: Татьяна Карабут
В России будет создан базовый документ для агротуризма. Минсельхоз разрабатывает стратегию развития сельского туризма, сообщили "РГ" в ведомстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Чтобы придать новый стимул социально-экономическому развитию сельских территорий и повысить уровень жизни населения, необходима диверсификация сельской экономики, поддержка всех видов бизнеса, создающих рабочие места, в том числе агротуризма", - поясняют в Минсельхозе.

Фото: iStock
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В ведомстве отмечают, что сейчас агротуризм развивается во многих регионах России. Лидерами являются южные и центральные регионы страны. Интерес для агротуристов на юге представляют виноградники и винодельни, чайные плантации, садоводческие хозяйства, пасеки, рыбные хозяйства, многоотраслевые фермы. Регионы центральной части России обладают развитой транспортной инфраструктурой, а близость к мегаполисам обеспечивает устойчивый спрос на туристские услуги. Объектами туризма здесь являются животноводческие хозяйства, конные клубы, пасеки и сыроварни. Развитие туризма на севере страны в основном ведется на основе исторических, культурных и природных достопримечательностей.

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Напомним, на днях правительство одобрило саму идею создания агротуризма - такое понятие, наконец, появится в законе о туристской деятельности в России. Кроме этого, по результатам госсовета в конце прошлого года, Минсельхоз прорабатывает вопрос выделения в отдельное направление поддержки сельского туризма.

Но для успешного развития отрасли необходимо "подтянуть" и инфраструктуру. Для этого с 2020 года действует госпрограмма развития сельских территорий. В ее рамках предусмотрены кардинальные преобразования на селе, в том числе, касающиеся улучшения инфраструктуры, повышения качества дорог и интернет покрытия.

Экономика Туризм Правительство Минсельхоз Развитие туризма в России

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