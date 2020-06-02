Депутат назвал риски беспорядков в США

Нарастающие беспорядки и разгон демонстрантов в разных штатах США грозят стать началом широкомасштабного гражданского противостояния. Взрывоопасная обстановка и нарушения прав граждан в одной из крупнейших стран должны получить оценку со стороны международного сообщества. К этому призвал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Напомним, что жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.

- Нарастающие беспорядки и разгон демонстрантов в разных штатах США грозят перерасти в общенациональную проблему, - прокомментировал ситуацию журналистам Сергей Железняк, - даже стать началом широкомасштабного гражданского противостояния, которое может повлечь жертвы среди мирного населения.

Он считает, что властям страны стоит прислушаться к требованиям граждан, вступить в диалог, а "не прятаться в бункере и натравливать полицейских на митингующих".

- Жесткая позиция руководства США по отношению к демонстрантам может крайне негативно отразиться на настроениях избирателей накануне выборов президента, - отметил политик.

Он не стал исключить, что беспорядки, вызванные гибелью афроамериканского жителя Миннеаполиса, были спровоцированы политическими противниками Трампа с целью подорвать авторитет власти.

- Убежден, что ситуация в США, будучи внутренним делом Америки, беспокоит многих в мире., - резюмировал Железняк. - Взрывоопасная обстановка в одной из крупнейших стран, а также грубейшие нарушения основ свободы, прав человека и демократии не должны остаться без оценки со стороны международного сообщества.