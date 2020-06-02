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02.06.2020 03:30
Рубрика: В мире

Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма. "Убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога", - заявил американский лидер, подчеркнув, что жертвами грабежей становятся граждане в беднейших районах.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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Ранее хозяин Белого дома обвинил губернаторов в излишней мягкости и призвал их принять более радикальные меры в борьбе с теми, кто крушит все на своем пути. "Нашу страну захватили профессиональные анархисты, грабители, преступники", - цитирует Трампа ТАСС.

Во время своего обращения к американцам президент США пообещал мобилизовать все гражданские и военные ресурсы для восстановления порядка в стране.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"В некотором смысле это война, и мы должны ее быстро закончить", - подчеркнул политик. "Вы должны доминировать, иначе вы будете выглядеть как сборище придурков", - а эти слова были адресованы уже руководителям на местах. Трамп отметил, что, если губернаторы штатов не смогут изменить ситуацию, он будет решать проблему сам, развернув войска.

Напомним, протесты, переросшие в беспорядки, начались в США на прошлой неделе. Американцы вышли на улицы после смерти темнокожего Джорджа Флойда,скончавшегося во время задержания полицией в городе Миннеаполис.

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