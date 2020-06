Lexus показал, каким будет новый седан IS

Lexus опубликовал тизер среднеразмерного седана IS следующего поколения, официальное представление которого пройдет на автосалоне в Детройте.

По изображению многого о новинке не скажешь, но у машины будет неординарная световая маркировка при виде сзади. В нижней части кормы устроен внушительный диффузор. Есть ощущение, что среднеразмерный седан Lexus идеологически остался верен "спортивной" парадигме.

Ведь надо отдать должное умению Toyota хранить секреты, на пороге выхода новинки доподлинно неизвестно даже компоновка. По слухам, на машине применят 340-сильную рядную "шестерку" BMW B58 от спорткупе Supra, то есть машина сохранит базовый задний привод. Вторит ему другой слух, о возвращении в гамму двигателя V8 - 5,0-литрового "атмосферника" от купе RC F мощностью 477 л.с.

С российского рынка "спортивный" седан IS еще в 2016 году был вытеснен "солидным" ES. В 2018 году, после прекращения поставок заднеприводного GS и смены поколения ES, Lexus возобновил поставки IS в исполнении IS 300.