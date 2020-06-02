Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.06.2020 08:28
Рубрика: Легковые авто

Lexus показал, каким будет новый седан IS

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Lexus. Фото: Пресс-служба Lexus.
Фото: Пресс-служба Lexus.

Lexus опубликовал тизер среднеразмерного седана IS следующего поколения, официальное представление которого пройдет на автосалоне в Детройте.

По изображению многого о новинке не скажешь, но у машины будет неординарная световая маркировка при виде сзади. В нижней части кормы устроен внушительный диффузор. Есть ощущение, что среднеразмерный седан Lexus идеологически остался верен "спортивной" парадигме.

Фото: www.auto.ru
Самый дорогой Lexus в России выставили на продажу

Ведь надо отдать должное умению Toyota хранить секреты, на пороге выхода новинки доподлинно неизвестно даже компоновка. По слухам, на машине применят 340-сильную рядную "шестерку" BMW B58 от спорткупе Supra, то есть машина сохранит базовый задний привод. Вторит ему другой слух, о возвращении в гамму двигателя V8 - 5,0-литрового "атмосферника" от купе RC F мощностью 477 л.с.

С российского рынка "спортивный" седан IS еще в 2016 году был вытеснен "солидным" ES. В 2018 году, после прекращения поставок заднеприводного GS и смены поколения ES, Lexus возобновил поставки IS в исполнении IS 300.

Купе-кроссовер Kia XСeed: названы цены и конкуренты в России
#Lexus