Новый Lexus NX создадут на платформе Toyota RAV4

Дебют новой генерации кроссовера запланирован на 2022 год. Новинку создадут на модульной архитектуре TNGA версии GA-K, которая лежит в основе Toyota RAV4 и ещё ряда других моделей концерна.

Как сообщает Bestcarweb, колёсная база нового Lexus NX будет идентична по размерам RAV4 - 2690 мм. Длина кроссовера составит 4630 мм, ширина - 1870 мм, то есть превзойдёт по этим параметрам "Равчик" на 30 и 15 мм соответственно. Актуальная генерация Lexus NX имеет колёсную базу 2660 мм, длину 4640 мм и ширину 1845 мм.

Линейку силовых установок новый Lexus NX при указанных производных должен разделить с Toyota RAV4, поэтому можно ожидать 306-сильный гибрид, установленный на самой мощной в истории модели Prime-версии.

Однако инсайдеры прочат NX ещё и новый турбированный двигатель объёмом 2.4 литра, который не имеют в арсенале ни RAV4, ни Harrier/Venza; его отдача составляет порядка 300 сил.

Актуальный Lexus NX в России предложен с бензиновым 2-литровым турбомотором мощностью 150 и 238 л.с., также можно выбрать 197-сильную гибридную версию. Цена на модель начинается от 2 599 000 рублей.