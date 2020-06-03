ГАЗ-21 полковника СССР. Блогер нашел идеальную "Волгу"

Автомобильный видеоблогер Roma Urraco снова нашел раритетный ГАЗ-21 и выкупил его у бывшего полковника.

Первый владелец успел проехать на "Волге" 1964 года выпуска 38 858 километров. Автомобиль на старых чёрных номерах до наших дней сохранился в почти идеальном состоянии.

Светло-голубой седан "обут" в родную резину с колпаками, хромированная отделка экстерьера блестит, кузов без намёка на коррозию и повреждений. Подкапотное пространство выглядит на свой пробег, салон также пребывает в ухоженном виде, а рулевое колесо имеет кожаную оплётку. Модель оснащается 2,4-литровым двигателем мощностью 75 л. с. и механической коробкой передач на три ступени.

Примечательно, что данный образец 21-й "Волги" является третьей серией, которая выпускалась в период с 1962 по 1970 годы и получила название "китовый ус". Всего автомобилей третьей серии было собрано около 470 тысяч.

Напомним, четырёхдверка производилась с 1956 по 1970 годы. За это время с конвейера Горьковского автозавода сошло 638 798 машин. В 2020 году легендарной модели исполняется 64 года.

Ранее блогер восстановил забытый ГАЗ-21 также 1964 года выпуска. Советским седаном владел агент КГБ.

Кроме того, сообщалось о том, что в Англии продают праворульный ГАЗ-М21П 1963 года выпуска за 3,7 млн рублей.