Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.06.2020 12:08
Рубрика: Российский автопром

ГАЗ-21 полковника СССР. Блогер нашел идеальную "Волгу"

Текст: Валерий Карташов
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Свободу Юрию Деточкину!!! В этом сезоне нам везет на хорошие «Волги» ГАЗ-21! Очередная находка - машина 1964 года с пробегом всего 38 тысяч километров от первого владельца (полковника) еще на старых черных номерах! Видео скоро у Ретро Ильича и на моем канале! #gaz #gaz21 #gaz21volga #gazvolga #volga #volga21 #barnfind #ussr #timecapsule #газ #газ21 #газ21волга #волга21 #волга #21волга #ссср #гаражнаянаходка #капсулавремени

Публикация от Roma Urraco (@roma_urraco)

Автомобильный видеоблогер Roma Urraco снова нашел раритетный ГАЗ-21 и выкупил его у бывшего полковника.

Первый владелец успел проехать на "Волге" 1964 года выпуска 38 858 километров. Автомобиль на старых чёрных номерах до наших дней сохранился в почти идеальном состоянии.

Фото: www.vk.com/nash_avtoprom
Уникальная "Волга": седан ГАЗ-3104

Светло-голубой седан "обут" в родную резину с колпаками, хромированная отделка экстерьера блестит, кузов без намёка на коррозию и повреждений. Подкапотное пространство выглядит на свой пробег, салон также пребывает в ухоженном виде, а рулевое колесо имеет кожаную оплётку. Модель оснащается 2,4-литровым двигателем мощностью 75 л. с. и механической коробкой передач на три ступени.

Примечательно, что данный образец 21-й "Волги" является третьей серией, которая выпускалась в период с 1962 по 1970 годы и получила название "китовый ус". Всего автомобилей третьей серии было собрано около 470 тысяч.

Фото: скриншот с youtube.com
Toyota по-русски: премиум-вездеход "Север" за 4,6 млн рублей

Напомним, четырёхдверка производилась с 1956 по 1970 годы. За это время с конвейера Горьковского автозавода сошло 638 798 машин. В 2020 году легендарной модели исполняется 64 года.

Ранее блогер восстановил забытый ГАЗ-21 также 1964 года выпуска. Советским седаном владел агент КГБ.

Кроме того, сообщалось о том, что в Англии продают праворульный ГАЗ-М21П 1963 года выпуска за 3,7 млн рублей.

#ГАЗ