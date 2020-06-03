Косачев оценил перспективу участия РФ в саммите G7 в роли наблюдателя

Константин Косачев считает сомнительной перспективой участие России в саммите G7 в качестве наблюдателя. Глава комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что эта идея американского президента о подключении нашей страны к форуму имеет намного больше минусов, чем плюсов.

"На мой взгляд задача состоит не в возвращении к формату G8 с присутствием России, а в том, чтобы пригласить дополнительных участников на второстепенных ролях. "Семерка" будет принимать решения, а все остальные будут этот процесс как-то сертифицировать", - цитирует парламентария газета "Известия".

Ранее Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Свою идею Владимиру Путину он озвучил первого июня во время телефонного разговора с президентом России. В ближайшее время дипломаты начнут обсуждать участие России в саммите G7 - предстоит прояснить статус встречи и ее цель.