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Рубрика: В мире

Протестующие у Белого дома проигнорировали комендантский час

У американской администрации в столице США снова собрались протестующие, хотя в городе действует комендантский час. С крыши Белого дома за толпой наблюдают люди в униформе. Полиция активных действий не предпринимает, сообщает с места события корреспондент РИА Новости.

Фото: EPA
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Демонстранты скандируют: "Руки вверх - не стреляй!", а также выкрикивают ругательства в адрес властей, призывают к отставке президента и к объективному расследованию дела Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейских в Миннеаполисе.

Днем ранее стражи порядка использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся у Белого дома. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер назвала действия федеральной полиции позором. По словам градоначальницы, за 25 минут до комендантского часа против мирных участников акции протеста были применены спецсредства.

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