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03.06.2020 20:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Переславского экс-депутата осудили за убийство

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Экс-депутата Переславль-Залесской городской думы суд отправил в колонию строгого режима за убийство.

Напомним, преступление, в совершении которого признан виновным 53-летний Владимир Корнилов, совершено в конце 2019 года: тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 14 декабря в Троицкой Слободе Переславля-Залесского.

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Подозреваемого задержали быстро. Как установило следствие, между Корниловым и его знакомым во время совместного распития спиртных напитков произошел конфликт. В результате Корнилов избил оппонента, а потом задушил его.

17 декабря депутаты Переславской гордумы на своем внеочередном заседании досрочно прекратили депутатские полномочия Владимира Корнилова, а также освободили его от должности заместителя председателя думской комиссии по ЖКХ и территориальному общественному самоуправлению и исключили из состава комиссии.

В первый день лета экс-депутат услышал приговор суда.

- Приговором Переславского районного суда от 1 июня 2020 года Владимир Корнилов признан виновным в совершении убийства, ему назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщила официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Приговор в законную силу не вступил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

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