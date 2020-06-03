В Мончегорске спасли мальчика, над которым месяцами издевался отчим

Кошмарная история обычной с виду семьи из небольшого заполярного города Мончегорска прогремела на всю страну. Врачи с трудом спасли мальчика, над которым месяцами издевался отчим. Мать видела, но молчала.

Три уголовных дела

Восьмилетнего Андрея (имена мальчика и его отчима изменены) привезли в реанимацию без сознания. У ребенка были сломаны несколько ребер, разорван кишечник, имелись застарелые ушибы и травмы. Кроме того, предположительно мальчика душили. Ребенка едва удалось спасти - после семичасовой операции он впал в кому и неделю провел в реанимации. Но все же выжил.

По обстоятельствам этой жуткой истории возбуждено три уголовных дела. Два в отношении отчима - "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего" и "истязание несовершеннолетнего". Одно в отношении матери - "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Мужчина взят под стражу.

- Отчим систематически избивал мальчика на протяжении долгого времени, - объясняет старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Мурманской области Алина Александрович. - Мать ребенка видела это, но не пыталась защитить сына. Более того - скрывала эти факты.

Досталось и чиновникам. Заместитель главы администрации города по социальной политике Владимир Ливдан был привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщают в прокуратуре региона.

"Бабушка, мне больно"

Трагический инцидент в Мончегорске получил огромный резонанс. Выяснялись все новые шокирующие подробности жизни Андрея. Прокурорская проверка показала, что с 2019 года прабабушка ребенка неоднократно жаловалась в органы опеки на отчима, издевающегося над мальчиком.

- Иван бить Андрея начал сразу. Еще в сентябре мальчик ночевал у меня, и я заметила ссадины на его теле, - рассказала женщина. - Я спросила, откуда у него эти ссадины, но он ответил, что не знает. Стали ложиться спать. Он перевернулся на правый бок и вскрикнул. Сказал, что болит в спине и в груди. Потом рассказал, что Иван бил его в грудь кулаком, что он два раза упал на пол, потом на кошачью переноску, потом на гладильную доску. А потом он уже ничего не помнил...

По словам прабабушки, обращения в опеку ничего не дали. Ее сотрудники приходили с проверкой, но ничего подозрительного не обнаружили. Андрей замкнулся, потому что отчим угрожал: если тот расскажет об избиениях, то отправится жить в детский дом. В школе тоже не подтвердили информацию о проблемах у мальчика. Однако соседи, которые не раз слышали по ночам крики отчима и плач ребенка, заявили, что в семье действительно не все в порядке.

После этого семью признали находящейся в социально опасном положении и поставили на учет. По правилам дальше нужно было разработать и утвердить программу реабилитации, которая должна была нормализовать обстановку в семье. Программа была утверждена как раз в тот день, когда искалеченный мальчик попал в реанимацию...

Сейчас в суде находится иск о лишении матери Андрея родительских прав. Предварительные слушания уже состоялись. Женщина оправдывается, что она пыталась защищать сына, но безуспешно:

- Когда я сына отстаивала, он поднимал руку на меня. Если я закрывала его собой, отшвыривал, и тогда либо ребенку больше доставалось, либо меня начинал бить...

Правда, эти доводы выглядят сомнительно. Незадолго до того как Андрей оказался в реанимации, мать обжаловала через суд постановление о постановке семьи на учет, подчеркнули в прокуратуре. В своем иске она утверждала, что это было сделано незаконно, так как нет никаких доказательств жестокого обращения с ее сыном. Кроме того, известно, что женщина вместе с сыном часто уезжала из Мончегорска в Мурманск. То есть возможность уйти от тирана и спасти ребенка у нее, в принципе, была.

"Они все отрицали"

Органы опеки, получавшие сообщения об истязании ребенка, неоднократно обращались в полицию. Но там раз за разом отказывали в возбуждении уголовных дел. Как считают в Следственном комитете - "без надлежащего проведения процессуальных проверок". По этому поводу возбуждено еще одно уголовное дело - по статье "Халатность".

- В полицию поступили четыре заявления об избиении ребенка, три из которых были от прабабушки, - объясняет начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова. - По ним проводились проверки. Но всякий раз в беседе с сотрудниками полиции и мама, и ребенок отрицали, что отчим проявляет жестокость по отношению к ним. Они поясняли, что мальчик получил травмы, упав с велосипеда, катаясь на тарзанке или играя на детской площадке...

Судьбой мальчика также занялась Анна Кузнецова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. Детский омбудсмен обратилась в СК и в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку действиям уполномоченных органов, ответственных за то, чтобы подобного не происходило.

- Ребенок выписан из больницы и приходит в себя, - рассказала Татьяна Осадчая, руководитель благотворительного фонда "Вместе поможем детям", которая приняла участие в судьбе Андрея. - Живет он у прабабушки, там же находится и его мама. После операции мальчик ходил согнутым, так как у него все болело. Сейчас боли есть, но ходить он начинает прямо, понемногу начал кушать. Его состояние оставляет желать лучшего, но сегодня он был в хорошем расположении духа, так как рядом "мамочка", которую ребенок очень любит.

По ее словам, семье предложена помощь в оплате реабилитации в любом медицинском учреждении. Минздрав Мурманской области предоставил бесплатного психолога для работы с Андреем.

Суд по лишению матери мальчика родительских прав состоится в середине июня. Как сообщил заместитель прокурора Мончегорска Сергей Глебов, даже работа психолога с мальчиком не помогла раскрыть то, что реально происходит в его семье. По предположению Татьяны Осадчей, родственники давят на ребенка и запугивают его тем, что из-за него любимая мама может оказаться в тюрьме. Видимо, это действительно так: после предварительных судебных слушаний женщина, которая позволила искалечить своего сына, заявила, что считает обвинения в свой адрес необоснованными.

Что делать?

Если вы стали непосредственным свидетелем избиения ребенка - не раздумывайте, звоните в полицию. Проще всего это сделать по телефону 112. По вызову приедет наряд вместе с сотрудниками опеки, которые зафиксируют факт избиения и направят ребенка на медицинское освидетельствование. По заключению судмедэксперта будет решено, к какому виду ответственности можно привлечь родителей. В любом случае должен быть поднят вопрос о временной изоляции избитого ребенка и об ограничении отца и матери в родительских правах. Не исключено дальнейшее лишение родительских прав через суд.

Если же нет точной информации, но есть подозрения о жестоком обращении с ребенком, которые требуют проверки, следует обратиться:

- к участковому полиции. Если работа участкового не вызывает доверия, можно направить заявление или записаться на прием в вышестоящую инстанцию;

- в органы опеки и попечительства. Они имеют право проводить проверки обстановки в семье, задействовать полицию, выходить с исками в суд;

- в прокуратуру. Этот надзорный орган имеет наиболее широкие полномочия и возможности. В частности, он может проверить работу и сотрудников полиции, и работников органов опеки;

- к региональному уполномоченному по правам ребенка.

Прямая речь

Татьяна Осадчая, руководитель благотворительного фонда "Вместе поможем детям":

- Сколько подобных случаев происходит в стране, не знает никто. Ежемесячно мне сообщают о нескольких. На мой взгляд, у нас существует довольно действенный правовой механизм, позволяющий защищать таких детей. Но здесь особое значение имеет не регламент, а люди, которые должны предотвращать семейное насилие: уполномоченные по правам ребенка, сотрудники органов опеки. И нередко выясняется, что на эти должности назначают равнодушных людей. А ведь здесь важно не формальное соблюдение норм, а внимательное, заинтересованное отношение, сопереживание и сострадание! Я считаю, что необходимо изменить отношение к выбору кандидатур на эти должности

Полина Санина, психолог:

- День защиты детей - никакой не праздник. Больно думать, какому количеству детей прямо в эту секунду страшно, голодно, одиноко, невыносимо. Можно радоваться, что собственные дети сейчас под защитой. Но как много вокруг происходит того, что никогда не должно происходить ни с кем. Дети - самые уязвимые и бесправные существа во всем мире. Даже в цивилизованных странах. Насилие, похищение, сексуальный абьюз, разные виды эксплуатации, институализированное сиротство - этот мир очень жесток к тем, кто не может сам себя защитить. Дети подвергаются насилию чаще всего, потому что малы и неопытны там, где насилию не дают отпор сильные и облеченные властью взрослые. Мир, где дети растут защищенными, - это мир, у которого есть будущее.