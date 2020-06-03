Внедорожник Nissan Armada оказался копией нового Patrol

Издание Auto Week опубликовало фото прототипа внедорожника Nissan Armada, который также известен под именем Patrol. Обновлённый Patrol дебютировал в Арабских Эмиратах в сентябре 2019 года, и, похоже, стал лекалом для Armada.

Несмотря на камуфляж на передней и задней частях, можно понять, какие изменения претерпит внедорожник: он обзаведётся другими бамперами и оптикой, новой задней дверью, фонарями с динамическим указателем поворота.

Напомним, что "арабский" Patrol получил пересмотренный салон и комплекс систем безопасности Nissan Intelligent Mobility.

На Ближнем Востоке Nissan Patrol можно купить с бензиновыми двигателями V6 и V8 мощностью 275 и 400 л.с., которые спарены с автоматической коробкой передач. Не исключено, что аналогичные моторы предусмотрены для рестайлингового Armada.

Через несколько лет должна появиться новая генерация модели, которая может быть создана на одной платформе с Mitsubishi Pajero.

Напомним, в России Nissan Patrol не продаётся с 2017 года.