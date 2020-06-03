Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек

Во время протестов и беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни - пострадали. Это жители городов Чикаго, Детройт, Окленд, Луисвилл и других. В основном, афроамериканцы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ, в Омахе 22-летний темнокожий парень Джеймс Скарлок был убит, когда вместе с друзьями избивал белого мужчину. Последний вытащил пистолет и произвел несколько выстрелов.

Протесты, переросшие в беспорядки, начались на прошлой неделе в Миннеаполисе (штат Миннесота), где от рук полицейских погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полицейские использовали при его задержании жесткий удушающий прием.

Массовые демонстрации с требованием прекратить дискриминацию на расовой почве прошли по всей Америке. Вышедшие на улицу люди выступают против полицейского произвола. Охватившие страну беспорядки президент США Дональд Трамп назвал актами внутреннего терроризма и пригрозил задействовать армию.