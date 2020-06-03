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03.06.2020 15:30
Рубрика: Российский автопром

Выход обновленной Lada Vesta отложили из-за светодиодных фар

Текст: Валерий Карташов

На прошлой неделе сообщалось о том, что в этом году АвтоВАЗ должен представить рестайлинговую Lada Vesta, но её выход могут отложить на начало 2021 года.

По данным Лада.онлайн, перенос связан с головной оптикой, которая будет рефлекторной, как на Renault Arkana. Причина отставания от графика - проблемы у французского поставщика, вызванные пандемией коронавируса.

"Всё о текущих и новых моделях мы распространяем только в наших официальных пресс-релизах. Остальное - слухи и домыслы", - прокомментировали информацию в пресс-службе Lada.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Напомним, макет Lada Vesta Facelift вазовские дизайнеры создали ещё в конце 2019 года, но прогресса у проекта пока нет.

В рамках фейслифта обновлённое семейство Lada Vesta получит современный интерьер, оригинальную бамперную группу и решётку радиатора, вышеупомянутые рефлекторные фары и фонари, а также другую форму капота, крыльев и крышки багажника. Сбоку автомобиль останется прежним. Прогнозируется появление "аркановского" 1,3-литрового турбомотора мощностью 150 л.с.

В конце года АвтоВАЗ выпустит Lada Largus FL и Lada Niva-2 FL. На моделях изменениям подвергнутся только передние части кузова. Также у Largus и Niva ожидаются обновлённые салоны.

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#Lada