Бабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКА

Футбольный клуб ЦСКА столкнулся с уходом спонсоров в связи с пандемией. Об этом сообщил генеральный директор команды Роман Бабаев на заседании Ассоциации менеджеров России.

Сезон в Российской премьер-лиге приостановили в марте из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны возобновиться во второй половине июня. Матчи смогут посещать зрители в количестве, не превышающем 10% от вместимости стадиона. ЦСКА за восемь туров до окончания турнира занимает пятое место, имея в активе 36 очков и отставая на 14 баллов от лидера, санкт-петербургского "Зенита".

"Тенденция ухода спонсоров наметилась, в том числе и у больших клубов. И нас это коснулось, к сожалению. Но здесь все объективно, мы понимаем, что у коллег сейчас серьезные проблемы, им не до рекламы и инвестиций в спорт", - сказал Бабаев.

Гендиректор армейцев отметил, что спорт "очень зависим", а потому пострадал "чуть больше" других отраслей.

Бабаев сообщил, что в клубе сейчас ищут "другие пути" и "на какое-то время придется затянуть поясок, но ничего страшного в этом нет". "ЦСКА регулярно сталкивается с теми или иными сложностями, мы привыкли их преодолевать", - добавил он.

В апреле государственная корпорация развития ВЭБ.РФ закрыла сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга московского клуба и стала его основным владельцем. В рамках сделки футбольная команда полностью погасила долговые обязательства перед госкорпорацией, которые возникли в 2012 году, когда ЦСКА взял кредит на 240 миллионов долларов для строительства нового стадиона, впоследствии получившего название "ВЭБ Арена".