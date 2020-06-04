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04.06.2020 17:53
Рубрика: Спорт

Бабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКА

Текст: Михаил Хорошилов
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Футбольный клуб ЦСКА столкнулся с уходом спонсоров в связи с пандемией. Об этом сообщил генеральный директор команды Роман Бабаев на заседании Ассоциации менеджеров России.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Сезон в Российской премьер-лиге приостановили в марте из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны возобновиться во второй половине июня. Матчи смогут посещать зрители в количестве, не превышающем 10% от вместимости стадиона. ЦСКА за восемь туров до окончания турнира занимает пятое место, имея в активе 36 очков и отставая на 14 баллов от лидера, санкт-петербургского "Зенита".

"Тенденция ухода спонсоров наметилась, в том числе и у больших клубов. И нас это коснулось, к сожалению. Но здесь все объективно, мы понимаем, что у коллег сейчас серьезные проблемы, им не до рекламы и инвестиций в спорт", - сказал Бабаев.

Гендиректор армейцев отметил, что спорт "очень зависим", а потому пострадал "чуть больше" других отраслей.

Бабаев сообщил, что в клубе сейчас ищут "другие пути" и "на какое-то время придется затянуть поясок, но ничего страшного в этом нет". "ЦСКА регулярно сталкивается с теми или иными сложностями, мы привыкли их преодолевать", - добавил он.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В апреле государственная корпорация развития ВЭБ.РФ закрыла сделку по приобретению 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга московского клуба и стала его основным владельцем. В рамках сделки футбольная команда полностью погасила долговые обязательства перед госкорпорацией, которые возникли в 2012 году, когда ЦСКА взял кредит на 240 миллионов долларов для строительства нового стадиона, впоследствии получившего название "ВЭБ Арена".

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