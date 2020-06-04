Эксперт рассказал о роли России в стыковке корабля Crew Dragon с МКС

Компания Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие. Благодаря им удалось обеспечить успешную автоматическую стыковку с Международной космической станцией (МКС).

Об этом РИА Новости рассказал эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич. Речь идет о стыковочном адаптере IDA, чья основная конструкция была разработана и изготовлена в Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"). Лукашевич подчеркнул, что благодаря этому Crew Dragon может стыковаться к российскому сегменту.

Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel выступила с заявлением, что концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос Илон Маск и его компания SpaceX позаимствовали у русских. Маск делает это с прицелом на будущее, планируя возить в космос туристов, но и здесь первыми были русские, отправившие на борту своего "Союза" Денниса Тито в 2001 году, подчеркивает издание.

Напомним, 30 мая компания SpaceX отправила на орбиту корабль Crew Dragon с экипажем на борту. На следующий день пилотируемый корабль с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. После успешной стыковки экипаж перешел на станцию. С 2011 года это первый американский пилотируемый космический полет.