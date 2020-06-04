Япония выделит еще 300 миллионов долларов на вакцину от коронавируса

Япония выделит 300 миллионов долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации. Деньги пойдут на разработку и последующее внедрение вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на NHK.

Ранее Страна восходящего солнца пообещала выделить 800 миллионов долларов на разработку вакцины от COVID-19. Часть средств получат международные организации. Тогда премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что "для вируса границ не существуют, и мировое сообщество должно объединиться, чтобы преодолеть кризис".

А в апреле официальный Токио сообщал о планах бесплатно передать разработанный в Японии экспериментальный противовирусный препарат "Авиган" (оно же фавипиравир) двадцати странам, среди которых Болгария, Индонезия, Иран, Мьянма, Саудовская Аравия, Турция, Чехия.