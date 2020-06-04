Ростехнадзор: Причиной аварии в Норильске могла быть ошибка экспертов

За лопнувшим резервуаром на ТЭЦ-3 в Норильске, из которого вылилось более 20 тысяч тонн дизтоплива, должна была следить администрация объекта. Об этом "Российской газете" рассказали в Ростехнадзоре. Непосредственно ведомство за этим не следит.

"Мы, в соответствии с законодательством, в установленном порядке, по согласованию с прокуратурой, проверяем соблюдение норм промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов, пояснили "РГ" в Ростехнадзоре. - Причины произошедшего будут установлены в ходе расследования комиссии Ростехнадзора, которая приступила к работе".

В ведомстве добавили, что, как показывает практика, довольно часто подобные аварии происходят из-за некачественных заключений экспертов, которые по закону Ростехнадзор перепроверять не имеет права.

Когда Ростехнадзор в последний раз был на ТЭЦ-3 в Норильске, "РГ" сообщить не смогли, сказав, что "точные данные пока собираются. Объект, на котором произошла авария, проверялся в установленном законодательством порядке и сроки".

Напомним, один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, в результате произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. В "Норникеле" основной причиной аварии назвали потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

Такое же мнение, как уже писала "РГ", высказал и профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Константин Ильковский. "Разрушение железнодорожного моста на реке Кола и масштабная протечка дизтоплива в Норильске - результат деградации вечной мерзлоты. Этот фактор почти не учитывается сегодня при капитальном строительстве новых объектов, а особенно при ремонтах и реконструкции существующих", - отметил он.

На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального значения.