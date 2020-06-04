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04.06.2020 09:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В КБР мужчина погиб под рухнувшим во время урагана деревом

Текст: Михаил Сухарев

На Северном Кавказе продолжают бороться с последствиями ливневых дождей со шквалистым ветром, которые прошли в среду вечером. В Кабардино-Балкарии во время мощного урагана один человек погиб, сообщили в региональной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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- В хуторе Новотроицкое мужчину в машине придавило деревом, - уточнили в республике.

В Нальчике в результате сильных порывов ветра упали пять деревьев, повреждены две опоры линий электропередач. В городе Прохладный ветер повредил обшивку здания Центральной районной больницы, а во дворе медучреждения повалил три дерева. На нескольких улицах Прохладного также повреждены опоры ЛЭП, из-за короткого замыкания частично нарушилось электро и водоснабжение.

В ГУ МЧС региона сообщили, что аварийно-восстановительные работы начались ночью без промедления. Сейчас над устранением последствий работают больше ста человек и 44 единицы техники. Проезжую часть очищают от поваленных деревьев. Устраняют обрывы на линиях электропередачи.

Как ранее сообщалось, сильнейшие дожди со штормовым ветром обрушились на несколько регионов СКФО. В Северной Осетии ветер сорвал крыши домов, а улицы затопило. В Чечне около 200 тысяч человек остались без электричества. Рамзан Кадыров создал оперативный штаб по ликвидации последствий урагана.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария РГ-Видео

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