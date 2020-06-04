Русскоязычная община Бруклина вышла на защиту района от мародеров

Члены русскоязычной общины в Бруклине (пригород Нью-Йорка) решили защитить свой район от мародеров.

"Нам не нравится то, что сейчас происходит. Мы хотим, чтобы это все скорее прекратилось", - заявил местный житель Исаак Болтянский, возглавивший волонтеров, которые пресекают действия провокаторов, использующих беспорядки в США для своих целей. Радикалы не заинтересованы в мирных демонстрациях, пишет РИА Новости. По словам Болтянского, дело дошло до того, что на двери офисов и магазинов неизвестные приклеивают листовки с требованием больше поддерживать темнокожих или убираться из района. Сейчас улицы Бруклина патрулируют более 500 активистов, в том числе представители других общин.

Напомним, протесты в США начались после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб от рук полицейских во время задержания.