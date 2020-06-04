В английской премьер-лиге разрешили делать по пять замен

Акционеры английской премьер-лиги договорились о временных изменениях правил игры, касающихся запасных футболистов, на период до конца сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте турнира.

Теперь в каждой команде можно делать сразу пять замен в течение одного матча, а на лавке запасных могут находиться до девяти футболистов одновременно. До этого были разрешены три замены и семь игроков в запасе соответственно.

В заявлении лиги отмечается, что эти изменения связаны с поправками в правила игры, которые ранее внес Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

Аналогичные изменения, в частности, были введены и в чемпионате России по футболу, который должен возобновиться во второй половине июня. В мае соответствующее решение принял исполком Российского футбольного союза.

Сезон в английской премьер-лиге приостановили в марте из-за пандемии коронавируса. Команды успели отыграть 29 туров из 38 запланированных. Впоследствии сообщалось, что турнир продолжится 17 июня.