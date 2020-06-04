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Вышел русский трейлер второго сезона "Сумеречной зоны"

Новости
    04.06.2020, 12:05
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Amediateka Фото: youtube.com/ Amediateka
Фото: youtube.com/ Amediateka

На YouTube опубликован локализованный трейлер второго сезона перезапуска культовой жанровой антологии "Сумеречная зона" от чернокожего деятеля индустрии Джордана Пила, мастера ничуть не расистских заявлений, кстати, что вы, да упаси господь!

Фото: twitter.com/ DioAlexandro2
Вышел трейлер хоррор-антологии с Эмилией Кларк "Инструкция по убийству"

В ролике создатели предлагают нам открыть следующее измерение в новом пришествии. При этом отмечается, что нынешний мир "мир немного барахлит".

В числе режиссеров - сын Энтони Перкинса Оз Перкинс ("Я прелесть, живущая в доме", "Гретель и Гензель"), Джастин Бенсон и Аарон Мурхед ("Весна", "Паранормальное"), Ана Лили Амирпур ("Девушка возвращается одна ночью домой"), иные.

Российская премьера - 26 июня.

Наш отзыв на первый сезон шоу - здесь.

Напомним, также вышел русский трейлер другого хоррор-шоу Пила, "Страны Лавкрафта", где ему воистину есть где развернуться по любимой теме.

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