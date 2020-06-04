"Заряженный" хэтчбек Hyundai установил рекорд скорости на льду Байкала

Хот-хэтч Hyundai i30 N попал в книгу рекордов России. Дело в том, что средняя скорость, установленная автомобилем во время заезда на 1000 км на льду озера Байкал, официально признана рекордной.

110 км/ч - именно такой результат показала корейская модель во время 9-часового заезда на льду, прошедшего в марте в рамках фестиваля "Дни скорости на льду Байкала".

Рекордный заезд проходил на ледовом кольце протяженностью восемь километров. В нем участвовали три Hyundai i30 N Ultimate, каждый из которых в общей сложности проехал 1020 километров и 700 метров. Максимальная средняя скорость одного круга достигала 128 км/ч, а в самом заезде участвовали шесть сменявших друг друга пилотов.

Напомним, Hyundai i30 N появился в России год назад. "Заряженный" хэтчбек оснастили двухлитровой турбированной "четверкой", которая доступна в двух стадиях форсировки и с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Базовый вариант развивает 250 л. с. и 353 Н·м крутящего момента, однако в России заявленная мощность составила 249 сил. Топовая версия - это машина с двигателем, отдача которого повышена до 275 сил (353 Н·м). Автомобили могут разогнаться до 100 км/ч за 6,4 и 6,1 с соответственно.

Hyundai i30 N предлагается от 2 200 000 рублей. В прошлом году компания реализовала в нашей стране 60 экземпляров модели. Впрочем, столь скромный результат не должен смущать - корейцы изначально понимали, что это нишевый продукт.