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05.06.2020 22:59
Рубрика: ПДД

Минздрав: Только некоторым водителям потребуется сдать анализы для справки

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. Соответствующий документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Фото: Александра Шулепова/РГ
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В частности, для получения медсправки водителям потребуется сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя только в том случае, если нарколог выявит соответствующие симптомы.

Изначально планировалось, что правила получения медсправок водителями изменятся с 22 ноября 2019 года. Однако информация об этом вызвала резкий рост очередей за получением такого документа в медицинские организации по всей стране. Суть нововведений заключалась в том, что сдача анализов мочи и крови становилось обязательной, а, следовательно, получение такой справки оказалось бы процессом более длительным и дорогим, чем прежде.

Президент РФ Владимир Путин подверг критике вводимые изменения и предложил их доработать, после чего Минздрав внес поправки в соответствующий приказ, отложив сроки вступления новых норм на 1 июля 2020 года.