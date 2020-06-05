Вице-премьер Абрамченко проконтролирует природоохранную ситуацию на Таймыре

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко лично проконтролирует работы по восстановлению окружающей среды после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Вице-премьер Виктория Абрамченко взяла на личный контроль восстановление окружающей среды в Норильске после совещания у президента России, - сказано в сообщении. Как заявила г-жа Абрамченко, экосреда в районе ЧС должна вернуться в первоначальное состояние. Природоохранные ведомства будут регулярно проводить необходимый мониторинг". В правительстве РФ Виктория Абрамченко занимает пост вице-премьера по вопросам сельского хозяйства и экологии с 21 января 2020 года. Она родом из Красноярского края.

Авария чрезвычайного масштаба произошла в Норильском промышленном районе 29 мая 2020 года, когда один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента и произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Владелец энергетического АО, которому принадлежит ТЭЦ, компания "Норильский никель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. В результате основная часть разлившегося топлива вылилась в реки Далдыкан и Амбарная с перспективой попадания в озеро Пясино и далее в Карское море. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

К ликвидации аварии привлечены большие силы и средства местного, краевого и федерального уровня. Глава "Норникеля" Владимир Потанин пообещал полностью оплатить расходы на ликвидацию аварии в Норильске и восстановление экологии. По его словам, это обойдется в сумму более 10 миллиардов рублей. Президент Владимир Путин назвал такую позицию правильной и отметил, что если бы компания своевременно поменяла резервуары с нефтепродуктами, то и ущерба бы не было. По факту аварии возбуждены уголовные дела.