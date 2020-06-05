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05.06.2020 12:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

Текст: Анна Юркова

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

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- Первое заседание по делу Алены Верди должно было состояться четвертого июня в Ленинском районном городском суде. Заседание теперь перенесено на 18 июня, - рассказали в судебном органе.

По данным источника "РГ" в правоохранительных органах региона, обвиняемая несколько дней назад была госпитализирована в одну из городских больниц в тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ. Подробности диагноза не уточняются.

Напомним, громкое дело в отношении пластического хирурга, гражданки Украины Антонины Горбуновой (она работала под псевдонимом Алена Верди) было возбуждено в апреле 2019 года. Женщину задержали в аэропорту Краснодара при попытке вылететь в Израиль.

Расследование началось после заявления пострадавшей местной жительницы. В последующем времени аналогичные заявления в СК подали больше десяти пациенток, рассказав, что врач нередко оперировала у себя на дому. В феврале 2020 года обвиняемого врача-хирурга выпустили из СИЗО. Под стражей Алена Верди провела почти десять месяцев.

После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и доложить о ходе и результатах расследования громкого дела. Во время следствия постоянно открывались все новые и новые эпизоды действий пластического хирурга.

- В марте 2015 года она предложила местной жительнице провести пластическую операцию - круговую блефаропластику (операция по изменению формы век) взамен на процедуру по наращиванию волос, - говорится в информации СК по региону. - Женщина согласилась. Пластическая операция состоялась 23 марта 2015 года в кабинете, который врач-хирург арендовала в цокольном этаже жилого дома на улице 40-летия Победы. Между тем из-за отсутствия у фигурантки профильного медицинского образования эффект получился обратным: у пациентки возникла асимметрия глазных щелей, рубцовые изменения в области век, ретракция и выворот нижних век. Все вместе повлекло тяжкий вред здоровью.

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Также в краевом следственном управлении СК сообщили, что в апреле и октябре 2017 года две другие местные жительницы обратились в частную лечебную клинику Краснодара для оказания им платной медицинской помощи путем выполнения операции по абдоминопластике. Действия обвиняемой привели к утрате общей трудоспособности у одной из пациенток. У второй пострадавшей в результате операции развился некроз мягких тканей живота и различные осложнения.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая предъявила фиктивные документы о наличии у нее якобы медицинского образования. Однако, как пояснили в правоохранительных органах, три высших учебных заведения на запрос следователя дали единый ответ: женщина медицинское образование в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии не получала.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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