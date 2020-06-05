В России начинается тестирование онлайн-тахографов

Как сообщается, внесение законопроекта в правительство запланировано на осень. Сообщается, что автоматизированная система, фиксирующая нарушения в онлайн-режиме в перспективе должна заменить труд инспекторов, фиксирующих превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей. Пока онлайн-тахографы планируют установить на пассажирский транспорт в 20 крупнейших агломерациях, в перспективе - на все новые грузовики и автобусы.

Как пояснили в Минтрансе, сейчас решение о штрафах за нарушение принимает инспектор. Онлайн-тахографов призван автоматизировать этот процесс. В министерстве уточнили, что принятие решений все же будет не полностью автоматическим.

"К должностному лицу будут попадать только сведения, однозначно свидетельствующие о нарушении, но решение о назначении наказания будет принимать должностное лицо", - уточнили в Минтрансе.

Среди опрошенных изданием участников рынка и независимых экспертов, есть опасения, что без участия инспектора новая система может не учитывать часть нюансов, возникающих на дороге, и начислять штрафы, которые потом будет трудно оспорить.