Видео: как новый Toyota RAV4 прошел краш-тесты JNCAP

Toyota RAV4 получил очередное подтверждение своей безопасности. На этот раз высшую оценку модели выставили по критериям японского рейтинга JNCAP. Ранее таким же образом кроссовер оценили в европейском Euro NCAP и американском IIHS.

Согласно данным сайта JNCAP, RAV4 получил 88,9 из 100 баллов за пассивную безопасность. В частности, при лобовом столкновении по "пятерке" было поставлено за безопасность водителя и переднего пассажира, при ударе со смещением - водителя и заднего пассажира, при боковом ударе - водителя.

Кроме того, на "отлично" оценили выполнение теста на защиту ног пассажира. Единственная "тройка" поставлена за, казалось бы, самый примитивный тест - напоминания о ремне безопасности пассажира.

Что касается так называемой превентивной безопасности, то тут вообще все почти идеально - 137 баллов из 140. Максимальные или близкие к этому оценки выставлены за тесты автономной системы экстренного торможения при риске столкновения с другим автомобилем (32/32) и пешеходом (79,6/80), за тест системы предотвращения выезда с полосы движения (16/16), контроля заднего вида (6/6) и предотвращения ошибочного использования педали (2/2). Единственная неудача - в испытании системы головного света, в котором RAV4 набрал 1,4 балла из пяти.

Посмотреть, как проходили тесты, можно на нескольких видео.

- Безупречный уровень пассивной безопасности нового автомобиля достигнут благодаря инновационной архитектуре TNGA и использованию материалов из высокопрочной стали, способных эффективно распределять кинетическую энергию удара, предохраняя от деформаций зону салона кроссовера, - прокомментировали результаты испытаний в пресс-службе Toyota.

В компании напомнили, что в 2019 году Toyota RAV4 удостоился пяти звезд по итогам тестов Европейской программы оценки новых автомобилей Euro NCAP и получил высшую награду Top Safety Pick+ от Страхового института дорожной безопасности IIHS в Северной Америке.

Отметим, что новый RAV4 занимает 4-е место по популярности среди кроссоверов в России. За первые три месяца этого года официальные дилеры марки реализовали 11 430 таких автомобилей - вдвое больше к аналогичному периоду прошлого года.

RAV4 предлагается с двигателями объемом 2.0 и 2.5 литра мощностью 149 и 199 л.с. соответственно. Для первого агрегата предусмотрены "механика" и вариатор, для второго - 8-ступенчатый "автомат". Тип привода можно выбрать: передний (только для мотора 2.0 литра), подключаемый полный, новый 4х4 с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса.

Цены на Toyota RAV4 начинаются с отметки 1 820 000 рублей. Топовая версия обойдется в 2 732 000 рублей.