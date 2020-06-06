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Рубрика: В мире

Медики Сингапура отказались от гидроксихлорохина при лечении COVID-19

Сингапур отказался от гидроксихлорохина для терапии пациентов с коронавирусом, сообщает газета Straits Times. Медики ссылаются на возможные побочные эффекты, потому как до сих пор нет точных заключений об эффективности данного препарата.

Фото: AP Photo / Evan Vucci
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"Гидроксихлорохин в Сингапуре применялся для лечения небольшого числа пациентов с легкой формой коронавируса. При этом за время приема лекарства врачи отмечали возникающие проблемы с желудочно-кишечным трактом и боли в области живота. Сейчас в Сингапуре приостановлено применение всех противомолярийных препаратов для борьбы с коронавирусом", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Информация о побочных явлениях от применения препарата стала одной из причин того, что в конце мая ВОЗ приостановила применение гидроксихлорохина. Однако уже в начале июня представители Всемирной организации здравоохранения объявили о возобновлении испытаний в связи с отсутствием достоверных данных о рисках.

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