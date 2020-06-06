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06.06.2020 15:02
Рубрика: Культура

Мишустин: Фестиваль "Красная площадь" - центр притяжения ценителей слова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил приветственную телеграмму участникам и гостям книжного фестиваля "Красная площадь", открывшегося сегодня в центре столицы.

В своем обращении он отметил, что всего за шесть лет существования, этот праздник книги стал "центром притяжения для настоящих ценителей художественного слова и интеллектуальной книги".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Глава кабмина выразил уверенность, что фестиваль запомнится посетителям неповторимой атмосферой и насыщенной программой, а для представителей книжной индустрии он станет значимой поддержкой после пандемии.

"Интерес к вашему фестивалю неслучаен, ведь, как справедливо заметил Константин Паустовский, человек, любящий и умеющий читать, - счастливый человек. Он окружен множеством умных, добрых и верных друзей. Друзья эти - книги", - отметил в своем обращении Михаил Мишустин.

Он также пожелал всем успехов и всего самого доброго.

Напомним, фестиваль стал первым массовым мероприятием, которое состоится в Москве за несколько месяцев. Его проведение стало возможным после смягчения в Москве карантинных мер. Однако всем участникам и гостям надо соблюдать ряд определенных санитарных правил, которые, впрочем, вряд ли способны испортить настроение от книжного праздника.

Онлайн-трансляцию события можно посмотреть на сайте фестиваля.

Больше новостей с фестиваля "Красная площадь" читайте на портале "Год Литературы".

Культура Литература Правительство Председатель Правительства Книжный фестиваль "Красная площадь"

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