Названо место и дата прощания и похорон Михаила Кокшенова

Названо место и дата прощания и похорон Народного артиста РФ Михаила Кокшенова.

"Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10.30 утра в воскресенье, 7 июня", - написала на своей странице в Facebook поэтесса Любовь Воропаева.

Она также сообщила, что урну с прахом позже захоронят в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище - "недалеко от могилы Гоголя", где похоронены мама, бабушка и другие родственники Кокшенова.

Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни после тяжелой болезни.