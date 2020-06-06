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Названо место и дата прощания и похорон Михаила Кокшенова

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    06.06.2020, 16:57
Текст:   Козьма Лоханкин

Названо место и дата прощания и похорон Народного артиста РФ Михаила Кокшенова.

"Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10.30 утра в воскресенье, 7 июня", - написала на своей странице в Facebook поэтесса Любовь Воропаева.

Она также сообщила, что урну с прахом позже захоронят в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище - "недалеко от могилы Гоголя", где похоронены мама, бабушка и другие родственники Кокшенова.

Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни после тяжелой болезни.

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