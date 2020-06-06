Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 6 июня 2020 года № 471 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.05.2020 № 374, от 17.05.2020 № 398, от 23.05.2020 № 420, от 03.06.2020 № 465) следующие изменения:
подпункт "в" пункта 5 изложить в следующей редакции:
"в) объектов оказания услуг общественного питания, за исключением: обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких объектов, доставки заказов;
оказания услуг общественного питания в помещениях организаций работникам соответствующих организаций, а также оказания услуг общественного питания в гостиницах проживающим в них лицам;
оказания услуг общественного питания на открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных объектов общественного питания, при условии размещения столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра. При этом стационарный объект общественного питания должен иметь подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (канализации).";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Приостановить с 28.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки бронирование мест, прием и размещение граждан в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия.";
в пункте 8:
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац шестой признать утратившим силу;
в абзаце седьмом слова "а также нахождение граждан в общественных местах" исключить;
в пункте 10:
в абзаце первом слова "с 05.06.2020" исключить;
в абзаце первом подпункта "а" слово "работа" заменить словами "с 05.06.2020 работа";
в абзаце первом подпункта "б" слово "посещение" заменить словами "с 05.06.2020 посещение";
дополнить подпунктами "в" и "г" следующего содержания:
"в) с 08.06.2020 прием и размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях) при условии предварительного уведомления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) о выполнении Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20 мая 2020 г.;
г) с 15.06.2020 прием заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, в том числе без предварительной записи, при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в секторе информирования и ожидания, определяемому из расчета один человек (включая работников) на 4 кв.метра площади указанного сектора, доступной для посетителей.".
2. Установить, что:
настоящее постановление вступает в силу с 8 июня 2020 года, за исключением абзацев шестого и десятого пункта 1 настоящего постановления;
абзац шестой пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 11 июня 2020 года;
абзац десятый пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 15 июня 2020 года.
Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин
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