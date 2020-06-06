Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 6 июня 2020 года № 471 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.05.2020 № 374, от 17.05.2020 № 398, от 23.05.2020 № 420, от 03.06.2020 № 465) следующие изменения:

подпункт "в" пункта 5 изложить в следующей редакции:

"в) объектов оказания услуг общественного питания, за исключением: обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких объектов, доставки заказов;

оказания услуг общественного питания в помещениях организаций работникам соответствующих организаций, а также оказания услуг общественного питания в гостиницах проживающим в них лицам;

оказания услуг общественного питания на открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных объектов общественного питания, при условии размещения столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра. При этом стационарный объект общественного питания должен иметь подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (канализации).";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Приостановить с 28.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки бронирование мест, прием и размещение граждан в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия.";

в пункте 8:

абзац четвертый признать утратившим силу;

абзац шестой признать утратившим силу;

в абзаце седьмом слова "а также нахождение граждан в общественных местах" исключить;

в пункте 10:

в абзаце первом слова "с 05.06.2020" исключить;

в абзаце первом подпункта "а" слово "работа" заменить словами "с 05.06.2020 работа";

в абзаце первом подпункта "б" слово "посещение" заменить словами "с 05.06.2020 посещение";

дополнить подпунктами "в" и "г" следующего содержания:

"в) с 08.06.2020 прием и размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях) при условии предварительного уведомления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) о выполнении Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 20 мая 2020 г.;

г) с 15.06.2020 прием заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, в том числе без предварительной записи, при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в секторе информирования и ожидания, определяемому из расчета один человек (включая работников) на 4 кв.метра площади указанного сектора, доступной для посетителей.".

2. Установить, что:

настоящее постановление вступает в силу с 8 июня 2020 года, за исключением абзацев шестого и десятого пункта 1 настоящего постановления;

абзац шестой пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 11 июня 2020 года;

абзац десятый пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 15 июня 2020 года.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







