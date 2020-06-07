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Рубрика: В мире

Мэр Вашингтона присоединилась к акции протеста в столице США

Текст: Максим Макарычев
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер в субботу днем присоединилась к участникам акций протеста в столице США.

"Мы все должны следить за тем, что происходит в Вашингтоне, потому что мы не хотим, чтобы федеральное правительство делало какие-то вещи с другими американцами", - отметила Боузер, намекая на убийство Джорджа Флойда в Миннесоте. Мэр столицы США приняла участие в пешей прогулке по центру города вместе с протестующими. Толпа разразилась аплодисментами, когда Боузер прошла по той части 16-й улицы, которую она днем ранее переименовала в "Black Lives Matter Plaza" ("Площадь черных жизней, имеющих значение").

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Трамп пригрозил мэру Вашингтона введением дополнительных сил военных

В Вашингтоне в субботу проходит более десятка отдельных демонстраций, в которых участвуют не менее ста тысяч человек. Возле Белого дома развернуты дополнительные силы Национальной гвардии, передает корреспондент телеканала CBS News. Белым домом были приняты дополнительные меры безопасности. Между тем у президента Трампа не запланировано публичных мероприятий в его ежедневном расписании, уточняет The Associated Press.

Большинство комментаторов полагают, что субботние акции станут крупнейшими в американской столице после убийства Флойда в Миннеаполисе.

Напомним, что Мюриэл Боузер приняла решение об отмене комендантского часа и выступила против намерения Дональда Трампа ввести дополнительные подразделения военных в Вашингтон. Боузер направила Трампу письмо с требованием вывести "все чрезвычайные федеральные правоохранительные и военные силы" из Вашингтона. Президент США, как и ожидалось, довольно жестко отреагировал на заявления мэра американской столицы. В Twitter он назвал Боузер "некомпетентным мэром, у которой бюджет полностью вышел из-под контроля", и которая постоянно приходит в Белый дом за "подачками".

Фото: Saul MARTINEZ/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
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В Вашингтоне улицы находятся под юрисдикцией столичного департамента полиции, однако район вокруг Белого дома подпадает под федеральную юрисдикцию, уточняет CNN. Вместе с тем, по оценке аналитиков, акции протеста в столице США в последние дни приняли относительно спокойный характер.

Как сообщает АР, в Конгрессе представителями демократов готовится обширный пакет законопроектов, которые, как ожидается, будут включать изменения в акты об ответственности полиции за насилие в отношении граждан. Речь, в частности, идет о пересмотре положений касательно иммунитета стражей порядка от судебного преследования в случае насилия и о создании единой базы данных об инцидентах с применением ими силы в отношении гражданских лиц. Планируется также обновить требования к обучению полицейских, а также ввести официальный запрет на удушение во время задержания, как это произошло в случае с Флойдом.

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