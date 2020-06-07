Сбор разлившихся в Норильске нефтепродуктов осложнил сильный ветер

Спасатели продолжают собирать разлившиеся в Норильске нефтепродукты. Однако, как сообщает пресс-служба МЧС России, ситуацию осложняет сильный ветер, который раздувает нефтяные пятна на воде. Чтобы локализовать мигрирующее пятно, приходится не только передвигать технику и боны, но и большие емкости, куда сливают водно-нефтяную смесь. Каждая из них весит около 1,5 тонны.

Тем не менее, за минувшие сутки удалось собрать 853 метров кубических водно-нефтяной смеси. Это больше, чем собрано за все предыдущие дни вместе взятые.

Кроме того, специалисты сняли 11,5 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта. Еще примерно две тысячи квадратных метров территории обработано сорбентами для дальнейшего вывоза и утилизации.

Всего от РСЧС на ликвидацию аварии привлечено 489 человек и 200 единиц техники, работа личного состава группировки организована в круглосуточном двух сменном режиме.

Напомним, 29 мая просел фундамент одного из резервуаров с дизтопливом на ТЭЦ-3. Емкость стала протекать - в результате на почву и в реку вылилось более 20 тысяч кубометров топлива. Площадь нефтяного пятна на воде превысила 180 тысяч квадратных метров. Возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ.

Ростехнадзор полагает, что конструкции резервуара были изношены, что и привело к аварии. Но окончательная причина будет названа только после всестороннего расследования.