Toyota не успевает собирать RAV4 в России

Компания Toyota рассказала об успехах RAV4 в России. Так, по итогам пяти месяцев 2020 года автомобиль остается самым популярным в нашей стране кроссовером в своем сегменте, несмотря на паузу в работе производства и дилерской сети марки.

На фоне общего падения рынка с января по май в 25,7% продажи Toyota RAV4 увеличились на 20%. Модель стабильно входит в топ-10 бестселлеров российского рынка. А для того чтобы удовлетворить спрос на автомобиль, на заводе Toyota в Санкт-Петербурге были организованы дополнительные смены в выходные дни.

RAV4 предлагается с двигателями объемом 2.0 и 2.5 литра мощностью 149 и 199 л.с. соответственно. Для первого агрегата предусмотрены "механика" и вариатор, для второго - 8-ступенчатый "автомат".

Тип привода теперь можно выбрать из трех вариантов: передний (только для мотора 2.0 литра), подключаемый полный, новый 4х4 с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса.

Напомним, цены на Toyota RAV4 начинаются с отметки 1 905 000 рублей. Топовая версия обойдется в 2 713 000 рублей.

Ранее сегодня "РГ" сообщала о том, что Toyota анонсировала выход на рынок новой модификации RAV4. Кроссовер, оснащенный гибридной силовой установкой и системой полного привода, является самой экономичной, но при этом и самой мощной версией модели.

Автомобиль также получил высшие баллы по результатам краш-тестов.