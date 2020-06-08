"Весь в перьях": Лоза продолжил ругаться с Киркоровым

Советский, российский музыкант автор песен Юрий Лоза дал комментарий на еще одну из злодобневшейших ныне культурных тем. Речь про пародийный скетч певца, актера и шоумена Филиппа Киркорова, в котором названный изобразил поющую простату и призвал Баскова на роль ануса (!), при этом отметив, что Лоза - "аппендицит", который никому не нужен.

Ранее Юрий уже провел для Филиппа Бедросовича небольшой, но емкий урок анатомии, уличив того в незнании основ. А теперь обратился к ситуации на бис - на шоу НТВ "Ты не поверишь!" Выразив недоумение тем обстоятельством, что Киркоров его вообще упомянул.

По слова Лозы, они с Киркоровым "вообще никаким образом" не общаются и никак не контактировали. Более того, он, Лоза, Киркорова со своей стороны первым никогда и ни в каком контексте якобы не отмечал (что не совсем так). Поэтому Юрию не очень ясно, с чего взялось это оскорбление - почему Филипп решил, что Лоза "никому не нужен".

При этом Юрий, конечно же, вспомнил свою нетленку "Плот", выразив уверенность, что ее "будут петь всегда" и все знают, кто эту песню написал и кто прославил. А вот с Киркоровым, полагает Лоза, все не столь однозначно. И хотя Киркоров сейчас "раскручен больше, чем другие исполнители" и он "весь в перьях", это еще не значит, что его песни не будут петь другие исполнители.

"Скажем, Алла Пугачева, его бывшая жена, она точно так же раздала свои песни, и их сейчас поют уже без упоминания о ней", - напомнил Лоза. Подытожив: "С этим надо смириться, к этому надо привыкнуть".

Ранее Лоза и Шнуров немного поспорили о поэтических дарованиях друг друга.