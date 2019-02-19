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Юрий Лоза объяснил популярность Киркорова и Пугачевой

Поп-музыка
    19.02.2019, 12:30
Текст:   Олег Усков

Эксперт в области всего Юрий Эдуардович Лоза прокомментировал очередной чарт художественных предпочтений россиян, из которого следует, что в топе наших соотечественников всё те же - Киркоров, Пугачева, Михайлов.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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По мнению Лозы, которое он озвучил в эфире НСН, тот факт, что россияне по-прежнему отдают предпочтение поп-музыке - предсказуем. Ведь кого показывают по телевизору с утра до вечера - того и будут любить.

"Есть поводыри, которые ведут народ в определенном направлении", - отметил Юрий. Уточняя, что схемой "прекрасно пользуются люди, которые управляют медиасистемой": "Будет с утра до ночи Киркоров - будете Киркорова любить", - вещает эксперт. Присовокупляя, что его, Лозу, не показывают по телевизору - "ну просто категорически". Соответственно, поэтому и не включают в какие-либо списки. И никаких изменений в данной области не предвидится.

Показательно, что людей не спрашивают, кого отправить на "Евровидение", указывает Лоза. Добавив, что "система живет по собственным законам и соответственно навязывает людям определенную систему координат".

Ранее сообщалось, что другой аналитик, Сергей Шнуров, посредством рифм усомнился в компетентности Юрия Лозы как эксперта. На что Лоза усомнился в поэтическом даровании Шнурова.

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