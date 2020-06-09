Новости

В Санкт-Петербурге подготовят план поэтапного снятия ограничений 05:51
На Благовещенск обрушился тропический ливень 05:35
Город инков Мачу-Пикчу в Перу откроется для туристов первого июля 04:42
Глава полиции Портленда отказалась от должности в пользу афроамериканца 04:42
В Приморье завели дело на мужчину, лежавшего в чаше Вечного огня 04:35
Расстрелявшему сослуживцев срочнику предъявили новое обвинение 04:18
Захарова оценила заявления США о "причастности" России к беспорядкам 04:01
Почтальон из Якутии выиграла квартиру в лотерею 03:59
Участник поджога полицейского участка в Миннеаполисе предстанет перед судом 03:44
На Камчатке 11-летнего мальчика убило током 03:33
COVID-19 помешал переговорам РФ и США по исследованию Венеры 03:28
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием актера Ефремова 02:44
Под новые санкции США попали более сотни судов иранской компании 02:37
Трамп: Полиция должна использовать только "подходящий" уровень насилия 02:37
Американские астронавты дважды выйдут в открытый космос с борта МКС 02:13
В США истребитель F-35A совершил жесткую посадку 02:05
ВОЗ рекомендовала россиянам продолжить соблюдать масочный режим 01:10
В электронную трудовую книжку можно будет внести старые записи 01:00
Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП 00:35
Четверо военнослужащих пострадали при крушении C-130 в Ираке 00:29
Очевидцы рассказали о состоянии спровоцировавшего ДТП актера Ефремова 00:17
МВД подтвердило задержание Михаила Ефремова 00:12
МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе 00:06
Пострадавший в ДТП с участием Ефремова находится в крайне тяжелом состоянии 00:04
Михаилу Ефремову может грозить до семи лет лишения свободы за ДТП 08.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 04:42
Рубрика: В мире

Глава полиции Портленда отказалась от должности в пользу афроамериканца

Шеф полиции Портленда в США ушла в отставку. Теперь этот пост займет афроамериканец. О принятом решении Джами Реш сообщила в Twitter.

Участник поджога полицейского участка в Миннеаполисе предстанет перед судом

"Пусть полиция Портленда будет лидером в переменах. Чак Ловелл посвятил службе всю жизнь, поэтому я на 100% уверена в нем и в его руководстве", - со ссылкой на сообщение пишет РИА Новости.

Ранее главу городской полиции критиковали за слабое реагирование на беспорядки в городе, которые начались после смерти Джорджа Флойда. Волна протестов охватила большинство городов США, после того, как видео задержания афроамериканца попало в сеть. Для наведения порядков в стране власти привлекли войска Национальной гвардии. Полицейских, которые участвовали в аресте Фойда, уволили со службы. Всем предъявлены обвинения. Дерека Чавена обвиняют в совершении убийства второй степени за применение удушающего приема, еще троих стражей порядка в пособничестве.

В мире В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Мишустин объявил о частичном снятии ограничений для зарубежных поездок
Как Москва будет возвращаться к привычной жизни
Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП
Путин подписал закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка
В России появится федеральный регистр сведений о населении
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии