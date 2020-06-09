Глава полиции Портленда отказалась от должности в пользу афроамериканца

Шеф полиции Портленда в США ушла в отставку. Теперь этот пост займет афроамериканец. О принятом решении Джами Реш сообщила в Twitter.
"Пусть полиция Портленда будет лидером в переменах. Чак Ловелл посвятил службе всю жизнь, поэтому я на 100% уверена в нем и в его руководстве", - со ссылкой на сообщение пишет РИА Новости.
Ранее главу городской полиции критиковали за слабое реагирование на беспорядки в городе, которые начались после смерти Джорджа Флойда. Волна протестов охватила большинство городов США, после того, как видео задержания афроамериканца попало в сеть. Для наведения порядков в стране власти привлекли войска Национальной гвардии. Полицейских, которые участвовали в аресте Фойда, уволили со службы. Всем предъявлены обвинения. Дерека Чавена обвиняют в совершении убийства второй степени за применение удушающего приема, еще троих стражей порядка в пособничестве.
I have listened and our community and you have said show us change. PPB needs to be the leader in change. It starts with trust. This change in leadership comes from my heart.Chuck Lovell has been dedicated to service his entire life. I am 100% confident in him and his leadership.— Jami Resch (@ChiefResch) June 8, 2020