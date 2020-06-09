Глава полиции Портленда отказалась от должности в пользу афроамериканца

Шеф полиции Портленда в США ушла в отставку. Теперь этот пост займет афроамериканец. О принятом решении Джами Реш сообщила в Twitter.

"Пусть полиция Портленда будет лидером в переменах. Чак Ловелл посвятил службе всю жизнь, поэтому я на 100% уверена в нем и в его руководстве", - со ссылкой на сообщение пишет РИА Новости.

Ранее главу городской полиции критиковали за слабое реагирование на беспорядки в городе, которые начались после смерти Джорджа Флойда. Волна протестов охватила большинство городов США, после того, как видео задержания афроамериканца попало в сеть. Для наведения порядков в стране власти привлекли войска Национальной гвардии. Полицейских, которые участвовали в аресте Фойда, уволили со службы. Всем предъявлены обвинения. Дерека Чавена обвиняют в совершении убийства второй степени за применение удушающего приема, еще троих стражей порядка в пособничестве.